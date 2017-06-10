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21:54 (мск), источник: РИА Новости

Суд Пакистана впервые вынес смертный приговор за богохульство в соцсети

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Суд Пакистана впервые приговорил обвиняемого в богохульстве в Facebook к смертной казни, передает агентство Рейтер.

Источник: AP 2017
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Суд города Бахавальпур штата Пенджаб признал Таймора Разу (Taimoor Raza) виновным в оскорблении пророка Мухаммеда, сообщил агентству прокурор Шафир Куреши (Shafiq Qureshi).

По словам адвоката, Раза затеял спор в Facebook со случайным знакомым, которым оказался сотрудник департамента по борьбе с терроризмом.

Богохульство по законам Пакистана может караться смертной казнью, пакистанская правоприменительная практика в этом вопросе регулярно критикуется правозащитными организациями.

Комментарии
3
Александр Швед
ну во, есть с кого пример брать гундяю - недалёк день и наши богохульнички покривляются скоро, мож быть на кольях да костерках - 21-й на дворе, ведь...
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Артем Рак
Мир, добро, современность.
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Роман. Загривач.
А пророк Мухаммед одобрил эту казнь.чурки тупые.
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