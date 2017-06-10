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21:45 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Глава Представительства ЕС: Украина и Евросоюз станут одной семьей

Хюг Мингарелли отметил, что «три года назад народ Украины сделал свой европейский выбор, и сегодня это первая конкретизация, материализация этого европейского выбора».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заверил, что Украина и Евросоюз станут одной семьей.

Об этом он сказал в субботу во время церемонии запуска символического «таймера безвиза» на площади перед Администрацией президента.

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«Это большая честь для меня быть сегодня здесь, чтобы праздновать новый безвизовый режим. Три года назад народ Украины сделал свой европейский выбор, и сегодня это первая конкретизация, материализация этого европейского выбора», — заявил Мингарелли, передает УНИАН.

По его мнению, безвиз подтолкнет к усилению контактов между людьми, будет способствовать изменениям, позволит украинцам путешествовать в европейские страны для обучения, участия в исследовательских программах и откроет новые возможности для бизнеса.

«Однажды мы все будем в одной семье. Поэтому я действительно рад за вас, и я рад, что все больше людей из Западной Европы будут встречаться с молодыми украинцами, поймут, какая Украина, насколько фантастическая молодежь Украины, и скоро мы будем все в одной семье», — подчеркнул посол.

Напомним, в субботу утром прошла церемония запуска символического «таймера безвиза» на площади перед Администрацией президента.

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