Швейцария введет безвиз для Украины вместе с Евросоюзом
Как сообщается, глава внешнеполитического ведомства Швейцарии подтвердил, что его страна введет с 11 июня безвизовый режим для украинских граждан вместе с Европейским Союзом.
Как сообщается, глава внешнеполитического ведомства Швейцарии подтвердил, что его страна введет с 11 июня безвизовый режим для украинских граждан вместе с Европейским Союзом.
КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Безвизовый режим со Швейцарией для Украины будет введен 11 июня. Об этом стало известно по итогам встречи президента Петра Порошенко и руководителя Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтера, передает
«Во время встречи была также отмечена нацеленность обеих сторон на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества. Глава внешнеполитического ведомства Швейцарии подтвердил, что его страна введет с 11 июня безвизовый режим для украинских граждан вместе с Европейским Союзом», — сообщили в
Швейцария не является членом Шенгенской зоны, однако на территории государства действует ее законодательство, она состоит в таможенном союзе с ЕС. Аналогичная ситуация и с Лихтенштейном. С учетом того, что Шенгенские правила и процедуры разрабатываются и изменяются в рамках законодательного процесса ЕС, возможности двух этих государств в их выработке являются весьма ограниченными: фактически они могут либо принимать те условия, которые вырабатывает ЕС, либо прекратить сотрудничество.
Напомним, в воскресенье, 11 июня, начинает действовать безвизовый режим Украины с Европейским Союзом.