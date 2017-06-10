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23:03 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Швейцария введет безвиз для Украины вместе с Евросоюзом

Как сообщается, глава внешнеполитического ведомства Швейцарии подтвердил, что его страна введет с 11 июня безвизовый режим для украинских граждан вместе с Европейским Союзом.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Безвизовый режим со Швейцарией для Украины будет введен 11 июня. Об этом стало известно по итогам встречи президента Петра Порошенко и руководителя Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтера, передает пресс-служба главы государства.

«Во время встречи была также отмечена нацеленность обеих сторон на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества. Глава внешнеполитического ведомства Швейцарии подтвердил, что его страна введет с 11 июня безвизовый режим для украинских граждан вместе с Европейским Союзом», — сообщили в пресс-службе Порошенко, передает «112 Украина».

Швейцария не является членом Шенгенской зоны, однако на территории государства действует ее законодательство, она состоит в таможенном союзе с ЕС. Аналогичная ситуация и с Лихтенштейном. С учетом того, что Шенгенские правила и процедуры разрабатываются и изменяются в рамках законодательного процесса ЕС, возможности двух этих государств в их выработке являются весьма ограниченными: фактически они могут либо принимать те условия, которые вырабатывает ЕС, либо прекратить сотрудничество.

Напомним, в воскресенье, 11 июня, начинает действовать безвизовый режим Украины с Европейским Союзом.

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