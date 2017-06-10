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22:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Лавров обсудил с Тиллерсоном ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом в субботу, 10 июня, сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«10 июня по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Собеседники обменялись оценками ситуации в Сирии, подтвердили настрой на укрепление взаимодействия в целях прекращения конфликта в этой стране. Сергей Лавров выразил категорическое несогласие с ударами США по проправительственным силам, призвал к принятию конкретных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем», — указано в сообщении.

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Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств договорились задействовать имеющиеся каналы для продвижения сирийского урегулирования, в том числе с использованием астанинского и женевского процессов.

Лавров и Тиллерсон также условились о продолжении контактов по другим международным проблемам, включая конфликты на Ближнем Востоке и севере Африки и украинский кризис, сказано в сообщении.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили последствия разрыва рядом арабских государств дипломатических отношений с Катаром. Они подчеркнули необходимость урегулирования разногласий переговорным путем и выразили готовность содействовать таким усилиям.

Лавров и Тиллерсон обговорили и актуальные вопросы российско-американских отношений, в том числе график предстоящих двусторонних контактов.

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