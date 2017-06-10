Биометрических паспортов хватит на всех — Порошенко

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что более четырех миллионов украинцев уже получили биометрические паспорта, которые нужны для безвизовых поездок в Евросоюз.

«Более четырех миллионов граждан уже получили биометрические паспорта. Это опровергает то, что украинцам они не нужны. Уже 10% украинцев их имеют, и они необходимы для того, чтобы воспользоваться безвизовым режимом. Очередь желающих никак не сокращается. Но я хочу всех успокоить, прошу всех не волноваться, подчеркиваю, хватит на всех», — заявил Порошенко в субботу в ходе праздничного концерта по случаю вступления в силу безвизового режима.

Порошенко также выразил уверенность, что у «безвизового режима есть начало, а конца ему не будет».

Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получат граждане Украины в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ должен вступить в силу в ночь на воскресенье.