Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брэд Питт и Тильда Суинтон на премьере фильма «Окча»
Инсульт ведет к алкоголизму
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
Скандал разгорелся вокруг магазинов Германа Стерлигова
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
Оливер Стоун назвал подходящих на роль Путина актеров
Брэд Питт и Тильда Суинтон на премьере фильма «Окча»
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Боярская надела откровенное платье с прозрачным лифом - СМИ
Спецназ РФ направлен на стройку Крымского моста
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Массированное наступление на ЛНР: ВСУ вошли в Желобок – СМИ
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
10В тени красоты
10 июня, источник: Коммерсантъ-Новости

В Ливии освобожден сын Каддафи Сейф уль-Ислам

В заявлении базирующейся в ливийском Зинтане вооруженной группировки «Абу Бакр ас-Сиддик», которая удерживала сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи — Сейфа уль-Ислама Каддафи — говорится, что он отпущен на свободу.

Источник: AP 2017

Как отмечается в документе, его освобождение произошло «в соответствии с объявленной ливийским парламентом всеобщей амнистией». «Мы подтверждаем, что он покинул Зинтан с момента его освобождения — в 14-й день Рамадана (соответствует 9-му июня)», — приводит «РИА Новости» выдержку из заявления.

Напомним, в середине 2015 года ливийский суд вынес приговор Сейф-уль-Исламу и еще восьмерым сторонникам бывшего ливийского лидера по делу о военных преступлениях, совершенных во время революции 2011 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Черногория растеряла спрос
В МВД уточнили количество жертв стрелка из подмосковного Кратово
Путин ответил на вопрос о желании быть царем
В Москве задержан управляющий директор по инвестициям «Роснано»
Автомобиль въехал в пешеходов у центрального вокзала Амстердама
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии
Суд Пакистана вынес смертный приговор за богохульство в соцсети
Спорт
Златан в «Зените»: фантастика или реальность Ибрагимович не будет продолжать карьеру в МЮ. "Зенит" на следующий день подписался на шведа в "твиттере". Связаны ли эти вещи
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Часы как декоративный элемент интерьера
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь