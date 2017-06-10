В Ливии освобожден сын Каддафи Сейф уль-Ислам
В заявлении базирующейся в ливийском Зинтане вооруженной группировки «Абу Бакр ас-Сиддик», которая удерживала сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи — Сейфа
В заявлении базирующейся в ливийском Зинтане вооруженной группировки «Абу Бакр ас-Сиддик», которая удерживала сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи — Сейфа
Как отмечается в документе, его освобождение произошло «в соответствии с объявленной ливийским парламентом всеобщей амнистией». «Мы подтверждаем, что он покинул Зинтан с момента его освобождения — в 14-й день Рамадана (соответствует 9-му июня)», — приводит «РИА Новости» выдержку из заявления.
Напомним, в середине 2015 года ливийский суд вынес приговор