В Ливии освобожден сын Каддафи Сейф уль-Ислам

Как отмечается в документе, его освобождение произошло «в соответствии с объявленной ливийским парламентом всеобщей амнистией». «Мы подтверждаем, что он покинул Зинтан с момента его освобождения — в 14-й день Рамадана (соответствует 9-му июня)», — приводит «РИА Новости» выдержку из заявления.

Напомним, в середине 2015 года ливийский суд вынес приговор Сейф-уль-Исламу и еще восьмерым сторонникам бывшего ливийского лидера по делу о военных преступлениях, совершенных во время революции 2011 года.