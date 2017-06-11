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00:27 (мск), источник: УНИАН

С сегодняшнего дня вступило в силу решение о введении безвизового режима Украины с ЕС

Каждый путешественник граждан Украины, независимо от его возраста, даже до 16 лет, должен иметь биометрический паспорт, если он планирует въехать на территорию ЕС на безвизовых условиях.

С сегодняшнего дня, 11 июня, вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.

Безвизовый режим позволяет украинцам, имеющим биометрический загранпаспорт гражданина Украины, находиться и свободно перемещаться по Европе не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Отныне украинцы могут совершать поездки в Европу с целью туризма, посещения родственников, поиска бизнес-партнеров, посещения семинаров, конференций, концертов, музыкальных и театральных фестивалей, спортивных соревнований, проведения пляжного отдыха. Каждый путешествующий гражданин Украины, независимо от возраста, даже до 16 лет, должен иметь биометрический паспорт, если он планирует въехать на территорию ЕС на безвизовых условиях.

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В случае, если необходимо находиться в ЕС длительное время, более 90 дней, украинцам следует оформлять визу. В то же время безвизовый режим не распространяется на хозяйственную, коммерческую деятельность, трудоустройство, работу по контракту и т. п. Для этого необходимо обращаться в консульские учреждения стран-членов ЕС для оформления рабочей визы.

Однако, хотя работать в ЕС без визы нельзя, благодаря безвизу, можно вполне легально искать работу. Виза не нужна, чтобы ездить на собеседования, непосредственно общаться с работодателем, знакомиться с условиями работы в компании до того, как будет дано согласие на работу.

Безвизовый режим позволяет учиться в ЕС в рамках краткосрочных программ длительностью не более 90 дней. Для более длительного обучения придется оформить специальную визу, но короткие стажировки, курсы, семинары, участие в научных конференциях, а также выбор университета или колледжа — все это становится доступным без визы.

При въезде в страны ЕС гражданину Украины нужно иметь документы, подтверждающие цель поездки, место проживания, наличие достаточных финансовых средств на этот срок пребывания и намерение вернуться на место постоянного проживания.

Кроме того, для безвизового пересечения границы украинским гражданам необходимо будет приобрести полис медицинского страхования, а в случае путешествия на автомобиле — и полис страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства.

Благодаря введению безвизового режима, украинцы получают право ездить без виз в 30 стран Европы. В частности, это 22 страны Европейского союза, входящие в Шенгенскую зону: Австрия, Бельгия, Греция, Дания, Эстония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия и Швеция. Кроме того, это 4 государства-члены ЕС, которые входят в Шенгенскую зону, но еще не сняли контроль на своих внутренних границах: Болгария, Кипр, Румыния и Хорватия. Также это еще 4 государства, которые не входят в ЕС, но являются участниками Шенгенского соглашения, — Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Кроме того, визовые требования для украинских путешественников снимут те страны и территории, которые сейчас требуют от украинцев наличия шенгенской визы, или же те, в которые можно попасть только транзитом через государства-члены Шенгенского соглашения, — например, Монако или Ватикан. Безвизовый режим не касается поездок в Великобританию и Ирландию, которые проводят собственную миграционную политику. Для посещения этих двух стран украинцам, по-прежнему, нужно оформлять визы. Необходимость оформлять визы также распространяется на неевропейские территории Франции и Нидерландов.

В Евросоюзе отстаивают позицию, чтобы граждане Украины, проживающие в оккупированном Крыму и имеющие биометрические загранпаспорта, могли пользоваться безвизовым режимом наравне с остальными украинцами.

Также украинцы, проживающие на неподконтрольных правительству территориях Луганской и Донецкой областей, которые получили биометрические загранпаспорта граждан Украины, смогут ездить в Европу без виз на равных условиях с жителями остальных регионов страны.

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