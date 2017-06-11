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00:53 (мск), источник: Интерфакс

Безвизовый режим с ЕС начал действовать для украинцев

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU — Безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом в ночь на воскресенье, 11 июня, официально вступает в силу.

Источник: AP 2017

Согласно процедуре, соглашение с Европейским Союзом о взаимной либерализации визового режима вступает в силу через 20 дней с момента его публикации в официальном журнале ЕС, то есть в 00.00 (киевское время) 11 июня 2017 года.

Так, все граждане Украины при наличии биометрического паспорта могут посещать 30 стран Европы без виз и находиться там до 90 дней в течение 180 дней, а именно все страны-члены ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию.

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Президент Украины Петр Порошенко 11 июня отправится на границу со Словакией в Закарпатской области, где встретится с президентом этой страны Андреем Киской. Президенты примут участие в символической церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и странами Шенгенской зоны.

В этот же день с 8.00 до 15.00 сотрудники посольства Украины в Польше и Генерального консульства Украины в Люблине будут находиться на пяти пунктах пропуска «Дорогужск», «Зосин», «Медыка», «Гребенное» и «Корчевая» на украинско-польской границе, а также в варшавском аэропорту с целью контроля и мониторинга ситуации.

Как сообщалось, для получения «безвиза» Украина выполнила 144 критерия плана действий визовой либерализации, в том числе в сфере безопасности документов (включая внедрение биометрических паспортов, отвечающих самым высоким международным стандартам и превышающих минимальные требования этого плана, а также запуск визовой информационной системы), в сфере контроля за границей, в сфере борьбы с коррупцией (созданы ключевые органы: Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное агентство по противодействию коррупции, Национальное агентство по возвращению активов, полученных незаконным путем), а также по борьбе с организованной преступностью и отмыванием средств, в сфере общественного порядка и безопасности, внешних отношений и основных прав человека.

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На консультациях стран-членов ЕС, представителей Европарламента и Еврокомиссии 28 февраля было достигнуто согласие о запуске визовой либерализации для граждан Украины. Триалог между Советом ЕС, Еврокомиссией и Европарламентом о предоставлении Украине безвизового режима завершился 1 марта.

6 апреля депутаты Европарламента большинством голосов поддержали предоставление безвизового режима украинцам. Совет Европейского Союза на уровне министров сельского хозяйства и рыбной ловли на заседании 11 мая одобрил это решение.

22 мая документ был опубликован в официальном журнале ЕС. 24 мая Порошенко заявил, что ежедневный поток лиц, пересекающих государственную границу Украины на западе, может вырасти с почти 100 тыс. человек на 20% после введения безвизового режима со странами ЕС. При этом, по его словам, опыт Молдовы и Грузии свидетельствует, что такое повышение составляло 35−40%. 10 июня президент Украины запустил символический «таймер безвиза», который отсчитал последние 12 часов к вступлению в силу безвизового режима с Евросоюзом. «Это будет окончательное “прощай” Российской империи и слова “back in the USSR” мы будем слышать, только слушая Beatles, и никогда больше не вернемся в Советский Союз, потому что мы — гордая и свободная нация, возвращаемся в семью европейских народов», — сказал Порошенко.

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