Первые страны-члены ЕС открыли безвиз для украинцев
Первыми безвиз открыли 8
Первыми безвиз открыли 8
Первыми странами, которые открыли безвиз для граждан Украины, стали Греция, Кипр, Болгария, Румыния, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.
Граждане Украины, которые имеют биометрические паспорта, могут посещать эти страны, уже начиная с 00.01 по киевскому времени.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.