Первые страны-члены ЕС открыли безвиз для украинцев

Страны-члены Европейского Союза и другие страны Шенгенской зоны в течение ночи 11 июня будут вводить безвизовый режим для граждан Украины поэтапно согласно своего часового пояса.

Первыми странами, которые открыли безвиз для граждан Украины, стали Греция, Кипр, Болгария, Румыния, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.

Граждане Украины, которые имеют биометрические паспорта, могут посещать эти страны, уже начиная с 00.01 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.