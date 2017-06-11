Генпрокурор США согласился дать показания о «вмешательстве» РФ в выборы
Джефф Сешнз принял соответствующее решение после выступления
Джефф Сешнз принял соответствующее решение после выступления
Москва. 11 июня. INTERFAX.RU — Глава министерства юстиции США, генеральный прокурор Джефф Сешнз согласился дать показания комитету по разведке сената в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента.
В документе, который приводит телеканал NBC, указано, что Сешнз выступит перед сенаторами во вторник, 13 июня.
Согласно тексту письма сенатору Ричарду Шелби, Сешнз согласился дать показания после выступления в сенате