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02:52 (мск), источник: Интерфакс

Генпрокурор США согласился дать показания о «вмешательстве» РФ в выборы

Джефф Сешнз принял соответствующее решение после выступления экс-главы ФБР перед сенаторами.

Источник: AP 2017

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU — Глава министерства юстиции США, генеральный прокурор Джефф Сешнз согласился дать показания комитету по разведке сената в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента.

В документе, который приводит телеканал NBC, указано, что Сешнз выступит перед сенаторами во вторник, 13 июня.

Согласно тексту письма сенатору Ричарду Шелби, Сешнз согласился дать показания после выступления в сенате экс-главы ФБР Джеймса Коми.

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