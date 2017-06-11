Порошенко и Кличко поздравили украинцев с безвизом

«Безвизовый режим в Украине заработал! Слава Европе! Слава Украине!», — говорится в сообщении президента в Twitter.

«Безвизовый режим для украинцев — это важный политический вопрос», — отметил мэр Киева Виталий Кличко в видеоролике, размещенном на его странице в Facebook.

Кроме того, добавил мэр Киева, это — подтверждение того, что европейцы ценят стремление украинцев воплощать европейские ценности и стандарты жизни в Украине. Он также подчеркнул, что украинцы доказали всему миру, что Украина — это Европа. И евроинтеграция была главным требованием украинского общества, с которой люди вышли на Революцию достоинства, отметил Кличко.

«Европейская мечта Украине становится реальностью! Искренне поздравляю всех украинцев и благодарен каждому, кто верит не в измену, а в победу», — написал на своей странице в Twitter экс-премьер Арсений Яценюк.

Напомним, украинцы с сегодняшнего дня могут воспользоваться безвизовым режимом и без дополнительных затруднений путешествовать по Европе.

С полуночи 11 июня 2017 все граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, смогут посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию. Украинцы могут находиться там до 90 дней в течение каждых 180 дней.