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07:53 (мск), источник: Tengrinews

Сапарбаев ответил жалующимся актюбинцам: Вы всегда недовольны

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев сделал замечание жителям Актобе в ходе посещения рынка «Табыс» и во время разговора с жильцами одного из дворов, пишет «Диапазон».

Источник: Tengrinews

На рынке в день ярмарок жители возмущались, что цены на продукты высокие.

«Коммунальный рынок должен соответствовать своему названию, а мы приходим и видим, что все здесь очень дорого, — жаловалась женщина. — Картофель дорогой, капуста 280 (тенге) стоит, лук — 265».

«Вы всегда недовольны, — ответил аким, улыбаясь, и посмотрел на автора жалобы. — Для вас все всегда плохо. Хорошее видеть не хотите».

«Если не вам, то кому будем говорить?», — продолжила женщина.

«Мы для этого и пришли сюда, но только не кричим, можно же спокойно сказать», — сказал Сапарбаев и пошел дальше.

Во дворе одного из домов по улице Чекалина у акима спросили, когда им сделают спортплощадку и придомовую территорию.

«Почему вы сами это не делаете? — обратился Сапарбаев к жителям. — Неужели даже песок разровнять не можете? Спортплощадку? Сами сделаете».

«Вы должны собирать жителей, чтобы они выходили на субботник, а то привыкли смотреть с балкона, как госслужащие убираются. Ведь надо понимать, что все это для них, для жителей делается, только требуют и требуют, все такие умные!», — эмоциональным тоном сказал аким собравшимся жителям Шанхая.

На реплику мужчины о том, что на проспекте Абая уничтожили деревья Сапарбаев ответил, что этим деревьям по 40−50 лет и все они мертвые.

«Сажаем свежие, нормальные деревья. Проспект Абая будем местом отдыха для людей. Посмотрите, вот, через лет 5 вы скажете “спасибо”», — заявил чиновник.

На жалобу пенсионерки по поводу того, что возле их дома не положили асфальт, аким попросил граждан быть терпеливее.

«Мы асфальтируем все улицы, но по очереди. Там, где не сможем асфальт (уложить), в этом году положим щебенку. А в следующем — асфальт. Потому что у нас нет финансовых средств, чтобы все 400 улиц сразу заасфальтировать, — объяснил аким и показал. — Вот на вашей улице 30 лет не было асфальта, а теперь есть».

«47 лет не было асфальта! Спасибо вам», — перешли на благодарность жители.

«Население не выходит на субботники, население не принимает участие. А вы пишете и ищете, какие есть недостатки у власти. Посмотрите, государственные служащие везде работают, а эти (показывая на жителей) не выходят. А те, кто выходят, замечание делают “вот так надо делать, неправильно делаете”. Надо об этом писать, показывать. Это все для людей делается, а они не выходят», — с грустью подытожил Сапарбаев.

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