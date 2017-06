Назначения в Казахстане за неделю

Новые руководитель Аппарата Верховного суда РК и ректор Академии правосудия

Председатель Верховного Суда Кайрат Мами представил судейскому корпусу и аппарату высшего судебного органа страны нового руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде.

Им стал Шарипов Нурсерик Каримович, до этого момента занимавший должность председателя Южно-Казахстанского областного суда.

Его кандидатура была одобрена на заседании Высшего Судебного Совета, а также согласована с Администрацией Президента. Экс-руководитель Департамента А. Токсаба перешел на другую работу.

Представляя нового руководителя департамента К. Мами отметил: «Нурсерик Каримович, являлся непосредственным исполнителем на местах всех последних реформ судебной системы, проводимых в рамках Плана нации. У него большой судейский стаж и опыт по организации работы судов. С учетом этого и было принято решение о назначении его на должность руководителя всей системы судебного администрирования».

К. Мами поблагодарил за проделанную работу Абая Токсабу, отметив его заслуги по организации и проведению VII съезда судей республики и пожелав ему успехов на новом месте работы. А. Токсабе была вручена ведомственная медаль «Мінсіз қызметі үшін» III степени.

Также К. Мами представил нового ректора Академии правосудия при Верховном Суде, доктора юридических наук, профессора Каудырова Толеша Ерденовича.

«Толеш Ерденович имеет большой опыт работы в научно-академической среде, работал на руководящих должностях в ряде высших учебных заведений, является членом Международного совета при Верховном Суде. До назначения на данную должность работал директором Института Казахского гуманитарно-юридического университета», — отметил он.

На должность вице-ректора Академии правосудия назначена судья, доктор юридических наук Назиля Раззак. До этого момента Н. Раззак работала председателем специализированного суда по делам несовершеннолетних города Астаны.

К. Мами отметил, что Академия правосудия создана во исполнение 18 шага Плана Нации, ее основная задача подготовка судей новой формации и ведение научно-исследовательской деятельности по дальнейшему развитию судебной системы. Именно поэтому проведена смена руководства Академии.

В ближайшее время должна быть выстроена системная работа по всем вышеуказанным задачам. Предыдущее руководство Академии правосудия освобождены от занимаемых должностей по собственному желанию. Председатель Верховного Суда поздравил всех вновь назначенных, пожелал им успешной и плодотворной работы, а также обозначил приоритетные задачи на которых им необходимо сосредоточиться в ближайшее время.

Новый глава Комитета геологии и недропользования МИР РК

Акбатыр Надырбаев назначен председателем Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК.

Акбатыр Надырбаев родился в 1957 году в городе Форт-Шевченко Мангистауской области. В 1980 году окончил Казахский политехнический институт по специальности горный инженер-геолог. Свой трудовой путь начал геологом Карагайлинской ГРЭ в Карагандинской области.

С 1984 года по 1993 год работал геологом, начальником отряда, главным геологом Каргалинской ГРЭ «Запказгеология» в Актюбинской области.

С октября 1993 года работал начальником Западно-Казахстанского территориального геологического управления, с 1994 года начальник Каргалинской геологоразведочной экспедиции АО «Актобегеология». Затем работал главным геологом Актюбинской ГСЭ АО «Запрудгеология», старшим геологом ТОО «Южно-Уральское».

С февраля 1999 года занимал должность заместителя начальника управления по анализу и оценке минерально-сырьевой базы, заместителя начальника управления по геологии, начальника ТУ «Запказнедра».

С июля 2008 года работал руководителем Западно-Казахстанского межрегионального Департамента геологии и недропользования «Запказнедра».

В августе 2012 года назначен заместителем председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК.

С октября 2014 года до сегодняшнего дня являлся заместителем председателя Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК.

Новый глава Комитета гражданской авиации МИР

Талгат Ластаев назначен председателем Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК.

Талгат Ластаев родился 1980 году в Восточно-Казахстанской области. Образование высшее, окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, Академию государственного управления при Президенте РК. Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал специалистом по кредитованию Восточно-Казахстанского областного филиала ОАО «Казагропромбанк».

Работал главным специалистом по снабжению ОАО «Костанай птица», начальником отдела снабжения ОАО «Костанай птица», вице-президентом, президентом ОАО «Костанай птица», директором ТОО «Черемшанская птицефабрика плюс».

С февраля 2008 года начальник управления развития автомобильных дорог Департамента развития транспортно-коммуникационного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций РК, с июля 2008 года работает начальником управления контроля качества Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С июня 2009 года занимал должность заместителя председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С октября 2014 года до сегодняшнего дня работал заместителем председателя Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК.

Новая должность главного санврача Казахстана

Жандарбек Бекшин назначен председателем Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Казахстана — главным государственных санитарным врачом РК.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Жандарбек Бекшин родился в 1958 году. В 1982 году окончил Свердловский государственный медицинский институт. По образованию — врач-гигиенист, эпидемиолог. Кандидат медицинских наук.

Трудовую деятельность начал в 1975 году, с должности санитарного врача, заведующего отделением коммунальной гигиены Целиноградской городской санитарно-эпидемиологической станции.

Занимал различные должности в государственных органах, в том числе в Министерстве здравоохранения РК с 2009 года.

В 2014 году был заместителем председателя Агентства РК по защите прав потребителей, и.о. председателя (с 25.07.2014) — главным государственным санитарным врачом РК.

С 2017 года работал заместителем председателя Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК. Награжден орденом «Құрмет», медалью «Ерен еңбегі үшін».

Новые члены совета директоров ЕНПФ

На сайте ЕНПФ обновлен список совета директоров. В этот состав вошел и экс-глава Нацбанка, а ныне председатель международного финансового центра «Астана» Кайрат Келимбетов,.

Кроме К. Келимбетова, в совет директоров также вошли представитель единственного акционера, вице-министр финансов РК Руслан Бекетаев, и два независимых директора Бисенгали Таджияков и Кадыржан Дамитов, уточнили в пресс-службе пенсионного фонда.

«Остальные члены совета — зампредседателя НБРК Дина Галиева, директор Департамента социального обеспечения и социального страхования Минтруда РК Майраш Козжанова, управляющий партнер “Global Sovereign Advisors” Борис Борозан и председатель правления АО “ЕНПФ” Нурбуби Наурызбаева были избраны ранее», — прокомментировали в пресс-службе.

Новый глава Комитета индустриального развития и промбезопасности МИР РК

Приказом министра по инвестициям и развитию РК Акбердин Рустам Александрович назначен на должность председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК.

Рустам Акбердин родился в 1961 году в Карагандинской области. В 1984 году окончил Московский институт стали и сплавов. По образованию — инженер-металлург. Кандидат технических наук.

В 1984 году начал трудовую деятельность в должности стажера-исследователя кафедры электро-металлургии стали и ферросплавов в Московском институте стали и сплавов. Далее занимал различные должности в государственных органах и коммерческих компаниях.

В 2003—2010 годах работал в министерствах индустрии и торговли РК, экономики и бюджетного планирования РК, Агентстве РК по защите конкуренции.

Занимал должность первого заместителя председателя Инновационного комитета партии «Нур Отан» (2010−2012 гг.).

В 2012—2016 годах работал в Евразийской экономической комиссии директором Департамента развития предпринимательской деятельности, затем помощником члена Коллегии (Министра) по экономике и финансовой политике.

До назначения в Комитет индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК занимал должность советника секретариата министра национальной экономики РК.

Новый председатель Комитета оплаты медуслуг Минздрава РК

Приказом министра здравоохранения РК Ботагоз Шаймардановна Жакселекова назначена на должность председателя Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Ботагоз Жакселекова родилась в 1980 году в Костанайской области. В 2001 года окончила Костанайский государственный университет, в 2010 году — Exeter University (Великобритания). По образованию — юрист, магистр государственного управления.

В 2001—2013 годах работала в Министерстве юстиции РК.

В 2013—2015 годах — в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета.

С 2015 года и по настоящее время трудилась на руководящих должностях в ТОО «СК-Фармация». Награждена юбилейной медалью.

Новый член Конституционного Совета РК

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании назначил Алибека Темербекова на должность члена Конституционного Совета РК.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 57 Конституции каждая палата назначает своего члена в Конституционный Совет. Кандидатуру предлагают председатели палат. В связи с этим, предлагаю кандидатуру Темербекова Алибека Акылбековича на данную должность. Алибек Акылбекович много лет проработал руководителем аппарата Конституционного Совета», — сказал председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

В свою очередь, председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Нурлан Абдиров предложил поддержать кандидатуру Алибека Темербекова, предложенную председателем палаты.

После обсуждения Мажилис принял решение о назначении Алибека Темербекова на должность члена Конституционного Совета.

Новый руководитель управления пассажирского транспорта Акмолинской области

Аким Акмолинской области Малик Мурзалин представил нового руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Им стал Жаламан Бакишев, который до назначения на должность был начальником отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Петропавловска.

Бакишев окончил Сибирский Ордена Трудового Красного Знамени автомобильно-дорожный институт им. Куйбышева по специальности инженер-строитель.

Он имеет 30-летний стаж работы в производственной сфере.

С 2011 по 2014 годы работал заместителем начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области.

Новый глава управления экономики и бюджетного планирования Астаны

Управление экономики и бюджетного планирования столицы возглавил 40-летний Ергали Егемберды. В разные годы Егемберды получил образование в Казахской государственной юридической академии, Евразийском национальном университет им. Гумилева и в Бостонском университете. Стипендиат Президентской программы «Болашак». Квалифицированный экономист, Master of Science (Administrative studies with Financial Economics concentration). Кандидат политических наук.

Трудовую биографию начал в 1998 году главным специалистом департамента финансов города Астаны. В разные года занимал должности главного специалиста государственно-правового отдела аппарата акима города Астаны, начальника отдела Генеральной дирекции свободной экономической зоны «Астана — новый город», заместителя начальника управления торговли города и заместителя акима района Сарыарка.

С 2006 по 2010 год занимал различные должности в государственных органах Карагандинской области.

С 2010 по 2012 год — главный инспектор отдела организационно-территориального развития Канцелярии Премьер-министра.

В 2012 году руководил аппаратом Мажилиса Парламента Республики Казахстан.