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08:48 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Аваков сообщил об усилении патрулирования полицией Одесской области

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Одесскую область будут патрулировать дополнительные подразделения Национальной гвардии и патрульной полиции. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Источник: "РИА Новости" Украина

Отмечается, что во время рабочего визита в Измаил Аваков отметил, что 400 служащих будут дислоцироваться на военной базе в Измаиле. Вместе с полицейскими подразделениями они будут охранять общественный порядок в регионе и проводить профилактическую работу с населением.

«Я не рассчитываю на то, что подразделения Нацгвардии будут здесь вступать в какие-то военные столкновения. Я исхожу из того, что это прекрасная превенция для кого-либо из желающих дестабилизировать обстановку, а дестабилизировать регион мы не позволим», — подчеркнул глава МВД.

Сопровождающий министра в рабочей поездке по Одесской области командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров добавил: «Учитывая сложность обстановки, сегмент присутствия России в Приднестровье, не совсем понятная политика других стран, которые граничат с нами, мы должны иметь здесь силовую структуру, которая вместе с другими обеспечит порядок».

В Одесской области также стартует набор в три новые подразделения патрульной полиции. По словам начальника департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Евгения Жукова, эти подразделения будут действовать на юге области — в городах Измаиле, Болграде и Белгороде-Днестровском, то есть там, где ранее не было патрульной полиции. Планируется, что правопорядок на улицах этих населенных пунктов уже через полгода будут обеспечивать более 100 патрульных.

«Мы рассчитали штатную численность — 120 сотрудников. Они будут проходить отбор и будут учиться в Одессе», — сообщил Жуков.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области увеличат число полицейских на блокпостах для ускорения пропуска граждан во время жары.

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