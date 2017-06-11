Генсека ООН повергло в шок состояние Аральского моря

Генсек ООН находится с визитом в Центральной Азии. В пятницу, 9 июня, он принял участие в открытии выставки ЭКСПО-2017 в Астане. В субботу Гутерреш побывал с визитом в Узбекистане и осмотрел с вертолета акваторию Аральского моря.

«Посещение Аральского моря — некогда четвертого по размеру закрытого моря, а сейчас почти вымершим, стало огромным шоком. Вероятно, это самая большая экологическая катастрофа нашего времени», — говорится в заявлении.