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07:49 (мск), источник: Sputniknews.kz

Генсека ООН повергло в шок состояние Аральского моря

АСТАНА, 11 июн — Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал Аральское море символом разрушения, которое совершило человечество, говорится в заявлении генсека.

Источник: Sputniknews.kz

Генсек ООН находится с визитом в Центральной Азии. В пятницу, 9 июня, он принял участие в открытии выставки ЭКСПО-2017 в Астане. В субботу Гутерреш побывал с визитом в Узбекистане и осмотрел с вертолета акваторию Аральского моря.

«Посещение Аральского моря — некогда четвертого по размеру закрытого моря, а сейчас почти вымершим, стало огромным шоком. Вероятно, это самая большая экологическая катастрофа нашего времени», — говорится в заявлении.

Он подчеркнул, что трагедия Аральского моря произошла не из-за изменения климата, а по причине неправильного управления водными ресурсами.

Пусть Аральское море будет символом разрушения планеты со стороны человечества, и пусть это будет уроком для всех нас, чтобы мобилизовать все международное сообщество в выполнении Парижского соглашения по климату.
Антониу Гутерреш

Аральское море расположено на границе Казахстана и Узбекистана. Когда-то оно было четвертым крупнейшим по площади озером мира. Однако за последние 40 лет площадь моря сократилась практически вдвое, увеличилась ее засоленность, исчезла рыба. Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на далекое расстояние.

В 1993 году страны Центральной Азии создали Международный фонд по спасению Арала.

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