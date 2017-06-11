Генсека ООН повергло в шок состояние Аральского моря
АСТАНА, 11 июн — Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал Аральское море символом разрушения, которое совершило человечество, говорится в заявлении генсека.
АСТАНА, 11 июн — Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал Аральское море символом разрушения, которое совершило человечество, говорится в заявлении генсека.
Генсек ООН находится с визитом в Центральной Азии. В пятницу, 9 июня, он принял участие в открытии выставки ЭКСПО-2017 в Астане. В субботу Гутерреш побывал с визитом в Узбекистане и осмотрел с вертолета акваторию Аральского моря.
«Посещение Аральского моря — некогда четвертого по размеру закрытого моря, а сейчас почти вымершим, стало огромным шоком. Вероятно, это самая большая экологическая катастрофа нашего времени», — говорится в заявлении.
Он подчеркнул, что трагедия Аральского моря произошла не
Пусть Аральское море будет символом разрушения планеты со стороны человечества, и пусть это будет уроком для всех нас, чтобы мобилизовать все международное сообщество в выполнении Парижского соглашения по климату.
Аральское море расположено на границе Казахстана и Узбекистана.
В 1993 году страны Центральной Азии создали Международный фонд по спасению Арала.