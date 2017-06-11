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09:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сотни жителей Иркутска пронесут 50-метровый российский флаг 12 июня

Торжественные мероприятия в честь Дня России начнутся в 12.00.

Источник: IrkutskMedia.ru

Торжественные мероприятия, приуроченные празднованию Дня России, начнутся в Иркутске 12 июня в 12.00. Хоровые коллективы исполнят Гимн России, транслируемый на большом экране СК «Труд». Затем состоится шествие, которое возглавят барабанщицы из института МВД. Представители национально-культурных организаций представят в колоннах «Пояса дружбы», украшенные уникальными национальными узорами и орнаментами. В рамках акции «Живой флаг» сотни горожан пронесут 50-метровое полотно российского триколора от Дворца спорта «Труд» до сквера Кирова. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

В этом году к колоннам участников шествия присоединятся представители органов ТОС, клубы и организации военно-патриотического воспитания, участники фэшн-шоу в этнических костюмах, спортсмены и представители иркутских предприятий. В 13.00 в сквере Кирова в рамках фестиваля национальных культур и «Байкальской ярмарки» начнется концертная программа.

«Планируется выступление профессиональных творческих коллективов города, а также номера самодеятельности от национально-культурных объединений в национальных костюмах. В этом году в концертную программу также включены творческие номера участников Первого Байкальского арт-фолк фестиваля, организатором которого выступает Межрегиональная ассоциация событийного туризма Сибири. Завершится фестиваль национальных культур зрелищным фаер-шоу», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в сквере имени Кирова национально-культурные центры проведут мастер-классы по национальным ремеслам, дегустацию блюд национальной кухни. На площадке будут организованы соревнования по национальным видам спорта: традиционный вид борьбы на поясах у тюркских народов «Корэш», якутская борьба — перетягивание палки (мас-рестлинг), русские шашки, бурятская народная игра «Ломание костей». Также для детей будут организованы интерактивные площадки с национальными и спортивными играми.

С 13 до 17.00 в сквере Кирова жителей и гостей города ждут праздничный концерт, игры, конкурсы, лотерея с призами и подарками от Байкальской ярмарки. Все желающие смогут попробовать и купить лакомства от известных производителей региона по сниженным ценам.

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