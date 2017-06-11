Губернатор: «Власти региона и в дальнейшем будут оказывать текстильной и легкой промышленности необходимую поддержку»

«Развитие текстильной и легкой промышленности во многом характеризует состояние экономики страны и уровень жизни наших граждан. И оттого, насколько динамично укрепляется потенциал этой отрасли, в значительной степени зависят перспективы экономического роста и повышения благосостояния населения в целом», — говорится в поздравлении.

Глава региона напомнил, что в 2016 г. объем производства продукции легкой промышленности России увеличился, что свидетельствует о снижении зависимости нашего рынка от поставок сырья и готовых товаров из-за границы.

«В этом, безусловно, есть и ваша заслуга, подчеркнул руководитель области. — Ассортимент выпускаемых в нашей губернии товаров народного потребления, продукции производственно-технического и специального назначения очень разнообразен и пользуется устойчивым спросом в промышленном секторе и у населения региона».

Губернатор поблагодарил работников текстильной и легкой промышленности за добросовестный труд, ответственное отношение к делу, стремление неуклонно повышать качество и доступность выпускаемой продукции. «Региональное правительство и в дальнейшем будет оказывать вам необходимую поддержку», — заявил Николай Меркушкин.