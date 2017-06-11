Большая делегация приморских бизнесменов отправится в Харбин

О запланированных мероприятиях рассказал директор департамента международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков.

Делегация Приморского края отправится в Харбин для того, чтобы представить китайским партнерам весь масштаб возможностей региона в самых разных сферах. Главная цель мероприятий — расширение взаимодействия между Приморьем и провинцией Хэйлунцзян.

«Основной составляющей программы станет презентация инвестиционного потенциала нашего края и встречи в формате b2b. Для этого сформирована большая бизнес-миссия приморских предпринимателей, куда вошли более 200 представителей разных компаний. С китайской стороны участие в переговорах примут почти 300 бизнесменов. Мы надеемся, что итогом этих встреч станут новые договоры о сотрудничестве», — сказал Алексей Старичков.

В программе предусмотрена демонстрация туристского потенциала Приморья. В рамках мероприятия состоится концерт Тихоокеанского симфонического оркестра с участием солистов Приморской сцены Мариинского театра, пройдут мастер-классы по созданию кукол, а также будет организована выставка картин приморских художников, в рамках которой преподаватели приморских вузов познакомят китайских школьников с русским искусством и азами русского языка.

Отдельная программа запланирована для расширения спортивных связей — 14 июня между командами Приморья и провинции Хэйлунцзян состоятся соревнования по футболу, хоккею, настольному теннису, восточным единоборствам.

Также пройдут встречи между представителями системы здравоохранения двух регионов и мероприятия, направленные на информационные обмены между российскими и китайскими СМИ.

Дни Приморского края в провинции Хэйлунцзян состоятся в рамках IV российско-китайского ЭКСПО.

Виктор Бруевич.