Большая делегация приморских бизнесменов отправится в Харбин
С 13 по 17 июня в китайской провинции Хэйлунцзян пройдут Дни Приморского края, об этом сообщает ИА «Дейта».
С 13 по 17 июня в китайской провинции Хэйлунцзян пройдут Дни Приморского края, об этом сообщает ИА «Дейта».
О запланированных мероприятиях рассказал директор департамента международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков.
Делегация Приморского края отправится в Харбин для того, чтобы представить китайским партнерам весь масштаб возможностей региона в самых разных сферах. Главная цель мероприятий — расширение взаимодействия между Приморьем и провинцией Хэйлунцзян.
«Основной составляющей программы станет презентация инвестиционного потенциала нашего края и встречи в формате b2b. Для этого сформирована большая
В программе предусмотрена демонстрация туристского потенциала Приморья. В рамках мероприятия состоится концерт Тихоокеанского симфонического оркестра с участием солистов Приморской сцены Мариинского театра, пройдут
Отдельная программа запланирована для расширения спортивных связей — 14 июня между командами Приморья и провинции Хэйлунцзян состоятся соревнования по футболу, хоккею, настольному теннису, восточным единоборствам.
Также пройдут встречи между представителями системы здравоохранения двух регионов и мероприятия, направленные на информационные обмены между российскими и китайскими СМИ.
Дни Приморского края в провинции Хэйлунцзян состоятся в рамках IV
Виктор Бруевич.