Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп Путину: «Не шути со мной!» - СМИ
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Врач-диетолог назвал единственное, что надо убрать из рациона
Папа уместил жизнь сына в три минуты
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
Российский Ми-8 снял подлодку США, вмерзшую в лед Арктики (видео)
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Киев собрался вступать в НАТО: реакция Кремля – СМИ
Боярская надела платье с прозрачным лифом - СМИ
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Массированное наступление на ЛНР: ВСУ вошли в Желобок – СМИ
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
10Шестидневная война
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
09:28 (мск), источник: ДЕЙТА

Большая делегация приморских бизнесменов отправится в Харбин

С 13 по 17 июня в китайской провинции Хэйлунцзян пройдут Дни Приморского края, об этом сообщает ИА «Дейта».

О запланированных мероприятиях рассказал директор департамента международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков.

Делегация Приморского края отправится в Харбин для того, чтобы представить китайским партнерам весь масштаб возможностей региона в самых разных сферах. Главная цель мероприятий — расширение взаимодействия между Приморьем и провинцией Хэйлунцзян.

«Основной составляющей программы станет презентация инвестиционного потенциала нашего края и встречи в формате b2b. Для этого сформирована большая бизнес-миссия приморских предпринимателей, куда вошли более 200 представителей разных компаний. С китайской стороны участие в переговорах примут почти 300 бизнесменов. Мы надеемся, что итогом этих встреч станут новые договоры о сотрудничестве», — сказал Алексей Старичков.

В программе предусмотрена демонстрация туристского потенциала Приморья. В рамках мероприятия состоится концерт Тихоокеанского симфонического оркестра с участием солистов Приморской сцены Мариинского театра, пройдут мастер-классы по созданию кукол, а также будет организована выставка картин приморских художников, в рамках которой преподаватели приморских вузов познакомят китайских школьников с русским искусством и азами русского языка.

Отдельная программа запланирована для расширения спортивных связей — 14 июня между командами Приморья и провинции Хэйлунцзян состоятся соревнования по футболу, хоккею, настольному теннису, восточным единоборствам.

Также пройдут встречи между представителями системы здравоохранения двух регионов и мероприятия, направленные на информационные обмены между российскими и китайскими СМИ.

Дни Приморского края в провинции Хэйлунцзян состоятся в рамках IV российско-китайского ЭКСПО.

Виктор Бруевич.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Военнослужащие ВМФ России прибывают в Приморье
Что известно об инциденте со стрельбой в подмосковном Кратово
Путин ответил на вопрос о желании быть царем
Безвизовый режим с ЕС начал действовать для украинцев
Глава Минюста США даст показания о «вмешательстве» РФ в выборы
Авиасообщение с Камчаткой нарушено из-за активности вулканов
В Ливии освободили сына Муаммара Каддафи
Во Франции начался первый тур парламентских выборов
Спорт
Златан в «Зените»: фантастика или реальность Ибрагимович не будет продолжать карьеру в МЮ. "Зенит" на следующий день подписался на шведа в "твиттере". Связаны ли эти вещи
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь