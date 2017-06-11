Белорусская гуманитарная помощь готова к отправке в Украину
11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская гуманитарная помощь готова к отправке в Украину, сообщили БЕЛТА в МЧС.
11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская гуманитарная помощь готова к отправке в Украину, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Груз отправится из Минска сегодня.
Гуманитарная помощь будет доставлена автомобильным транспортом белорусского МЧС в Киевский район и передана Миссии Международного Красного Креста в Украине.
Состав груза — консервы, макаронные изделия, крупы, моющие и гигиенические средства на сумму более Br117 тыс.