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09:57 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская гуманитарная помощь готова к отправке в Украину

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская гуманитарная помощь готова к отправке в Украину, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Груз отправится из Минска сегодня.

Гуманитарная помощь будет доставлена автомобильным транспортом белорусского МЧС в Киевский район и передана Миссии Международного Красного Креста в Украине.

Состав груза — консервы, макаронные изделия, крупы, моющие и гигиенические средства на сумму более Br117 тыс.

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