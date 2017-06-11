Во Франции началось голосование в первом туре парламентских выборов

Французским избирателям нужно выбрать 577 депутатов нижней палаты парламента — Национального собрания страны из более, чем 7,8 тысячи претендентов.

Старт голосованию был дан в 08.00 парижского времени (09.00 мск), оно продлится до 18.00 (19.00 мск). В некоторых городах решением местных властей время открытия или закрытия участков может быть сдвинуто, однако последний участок должен закрыться для избирателей не позднее 20.00 (21.00 мск). В частности, работа участков будет продлена в Париже, Лионе, Марселе, Тулузе и Нанте.

Депутаты избираются по одномандатной мажоритарной системе. Победа в первом туре обеспечена кандидату, набравшему абсолютное большинство голосов. В тех избирательных округах, где победителя сразу не определят, неделю спустя пройдет второй тур голосования. Для победы будет достаточно простого большинства голосов.

Безопасность на почти 67 тысячах избирательных участков будут обеспечивать 50 тысяч полицейских и жандармов, а также военнослужащие операции Sentinelle.