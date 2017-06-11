Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп Путину: «Не шути со мной!» - СМИ
Это норма: пять мифов о сексе
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
Звезды, которые дружат с детства
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Российский Ми-8 снял подлодку США, вмерзшую в лед Арктики (видео)
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Боярская надела откровенное платье с прозрачным лифом - СМИ
Спецназ РФ направлен на стройку Крымского моста
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Массированное наступление на ЛНР: ВСУ вошли в Желобок – СМИ
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10Шестидневная война
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
09:35 (мск), источник: ДЕЙТА

Военнослужащие ВМФ России прибывают в Приморье

Для участия в конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты береговых войск Военно-Морского Флота «Морской десант — 2017» на Тихоокеанский флот начинают прибывать военнослужащие со всех флотов ВМФ России, об этом ИА «Дейта» сообщили в пресс-службе ТОФ.

В Приморский край уже прибыли команды Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Северного флота и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. В ближайшее время ожидается прибытие военнослужащих из состава команд, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Со вторника на полигоне Тихоокеанского флота «Бамбурово» начнется приём экипажами бронетранспортёров БТР-80 и приведение их вооружения к нормальному бою.

Всего для участия в «Морском десанте — 2017» в Приморский край прибудет 6 команд общей численностью более 200 человек. Морским пехотинцам и курсантам в кратчайшие сроки предстоит освоить технику, чтобы на конкурсе показать свое мастерство и побороться за первое место, как в личном, так и в командном первенствах. В общей сложности в мероприятии будет задействовано более 20 единиц боевой техники.

В рамках подготовки к участию в «Морском десанте» команды совместно с командами Тихоокеанского флота на авто и вододроме полигона «Бамбурово» в течение недели будут совершенствовать навыки вождения бронетранспортеров по пересеченной местности и на плаву, а также отрабатывать ведение огня из вооружения бронетранспортеров, гранатометов и стрелкового оружия по различным мишеням.

Конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты береговых войск Военно-Морского Флота «Морской десант — 2017» пройдет в период с 19 по 29 июня на полигоне береговых войск Тихоокеанского флота «Бамбурово».

Виктор Бруевич.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Военнослужащие ВМФ России прибывают в Приморье
Что известно об инциденте со стрельбой в подмосковном Кратово
Путин ответил на вопрос о желании быть царем
Безвизовый режим с ЕС начал действовать для украинцев
Глава Минюста США даст показания о «вмешательстве» РФ в выборы
Авиасообщение с Камчаткой нарушено из-за активности вулканов
В Ливии освободили сына Муаммара Каддафи
Во Франции начался первый тур парламентских выборов
Спорт
Златан в «Зените»: фантастика или реальность Ибрагимович не будет продолжать карьеру в МЮ. "Зенит" на следующий день подписался на шведа в "твиттере". Связаны ли эти вещи
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
В Москве подешевело вторичное жилье
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь