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13:48 (мск), источник: NewsKo

Глава Перми Дмитрий Самойлов поздравил пермяков с Днём города

Глава Перми Дмитрий Самойлов поздравил пермяков с Днём города.

«Уважаемые жители города Перми!

Поздравляю вас с Днём рождения нашего города!

Почти трёхсотлетняя история Перми сформировала традиции лидерства пермяков в производстве, образовании, культуре. Здесь появился первый на Урале театр, первый университет, столетие которого мы с вами отметили в прошлом году. Пермь стала отправным пунктом для Александра Попова — изобретателя радио, Николая Славянова — изобретателя электросварки, Сергея Дягилева — мирового импресарио, автора «Русских сезонов». Геолог Родерик Мурчисон ввёл в мировую науку понятие Пермский геологический период. Больше ни один город мира не удостоился такой чести.

В основе развития Перми — её индустриальный потенциал. Трудом наших отцов и дедов здесь построены промышленные гиганты — предприятия оборонного комплекса, металлургии, электроэнергетики, нефтегазопереработки, химии, авиадвигателестроения. И сегодня Пермь верна своей судьбе города-труженика, который не только сохранил промышленный вектор развития, но и делает ставку на поддержку высокотехнологичных наукоёмких отраслей и IT-технологий.

Пермь удерживает лидерские позиции в образовании. Мы строим новые образовательные учреждения, развиваем систему уникальных профильных школ. Наши учащиеся получают стабильно высокие баллы по ЕГЭ. Новый проект «Золотой кадровый резерв» знакомит предприятия с талантливыми ребятами — будущими мастерами, инженерами, конструкторами, руководителями производств.

Пермь в 2017 году планирует сохранить лидерские позиции и в дорожной отрасли. В минувшем году мы отремонтировали свыше 1 миллиона квадратных метров дорог, и собираемся удерживать эту планку и дальше. Сейчас мы приступаем к расширению восточных «ворот города» — пересечения улицы Героев Хасана с Транссибирской магистралью, реконструкции улицы Революции, обновлению трамвайных путей на Северной дамбе.

Вместе с региональными властями реализуются масштабные проекты, которые ведут к принципиальным, качественным изменениям городской среды. Реконструкция набережной, строительство нового зоопарка, аэропорта, футбольного манежа «Пермь Великая» уже стали реальностью сегодня и позволяют нашему городу уверенно смотреть в будущее.

Я желаю вам и вашим близким здоровья, добра, благополучия, уверенности и энергии. С праздником вас, дорогие земляки! С Днём рождения нашего города!.

Глава Перми Дмитрий Самойлов.

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