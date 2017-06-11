Безвизовый режим Украины с ЕС вступил в силу

По безвизовому въезду, впрочем, нельзя автоматически устраиваться на работу или учебу в Европе. Украинцы смогут въезжать в ЕС на 90 дней в каждый 180-дневный период с деловыми и туристическими целями, а также по семейным делам.

Для въезда на территорию ЕС гражданам Украины необходимо иметь биометрический паспорт. Сотрудник иммиграционной службы вправе попросить подтвердить цель и условия поездки, доказать наличие достаточного количества средств для пребывания на территории ЕС и последующего возвращения. И в случае, если ответы покажутся ему неубедительными, во въезде может быть отказано.

Разработан и механизм приостановления безвизового режима, бывший одним из условий для его принятия. Инициировать приостановку безвизового режима на шесть месяцев вправе, как отдельная страна — член ЕС, так и Еврокомиссия. Например, в случае резкого увеличение нелегальной миграции, роста миграционного потока и числа желающих получить политическое убежище.

Еврокомиссия должна регулярно отчитываться перед Европарламентом о том, продолжает ли страна, для которой были отменены визы, выполнять соответствующие критерии, особенно в сфере защиты основных прав и свобод человека.

Европарламент утвердил безвизовый въезд для Украины. Торжественная церемония подписания документа с участием украинского президента прошла в Страсбурге 17мая.

Накануне президент Петр Порошенко и глава представительства ЕС в Украине Хьюго Мингарелли запустили символический таймер безвиза, который начал обратный отсчет до начала действия свободного передвижения граждан Украины в страны Европейского союза.

Либерализация визового режима с ЕС была одной из целей внешней политики киевских властей. Следующим шагом, по словам Порошенко, должно стать вхождение Украины в Шенген.

«Моя цель, чтобы Украина в силу своих решительных реформ стала членом Шенгенской зоны. Чтобы из Харькова в Лиссабон можно было проехать без остановок на границах», — заявил Порошенко 16 мая в эфире украинского телеканала ICTV.