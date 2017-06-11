Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Инсульт ведет к алкоголизму
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Папа уместил жизнь сына в три минуты
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Российский Ми-8 снял подлодку США, вмерзшую в лед Арктики (видео)
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ: ВСУ в бое с ЛНР потеряли больше человек, чем ополченцы
СМИ узнали зачем в Крым перебросили морскую пехоту
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Массированное наступление на ЛНР: ВСУ вошли в Желобок – СМИ
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
10Шестидневная война
10:50 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Безвизовый режим Украины с ЕС вступил в силу

Сегодня, 11 июня, вступил в силу безвизовый режим для Украины с ЕС. Все государства Евросоюза, за исключением Британии и Ирландии, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, которые не входят в Евросоюз, теперь открыты украинцам для свободного передвижения.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По безвизовому въезду, впрочем, нельзя автоматически устраиваться на работу или учебу в Европе. Украинцы смогут въезжать в ЕС на 90 дней в каждый 180-дневный период с деловыми и туристическими целями, а также по семейным делам.

Для въезда на территорию ЕС гражданам Украины необходимо иметь биометрический паспорт. Сотрудник иммиграционной службы вправе попросить подтвердить цель и условия поездки, доказать наличие достаточного количества средств для пребывания на территории ЕС и последующего возвращения. И в случае, если ответы покажутся ему неубедительными, во въезде может быть отказано.

Разработан и механизм приостановления безвизового режима, бывший одним из условий для его принятия. Инициировать приостановку безвизового режима на шесть месяцев вправе, как отдельная страна — член ЕС, так и Еврокомиссия. Например, в случае резкого увеличение нелегальной миграции, роста миграционного потока и числа желающих получить политическое убежище.

Еврокомиссия должна регулярно отчитываться перед Европарламентом о том, продолжает ли страна, для которой были отменены визы, выполнять соответствующие критерии, особенно в сфере защиты основных прав и свобод человека.

Европарламент утвердил безвизовый въезд для Украины. Торжественная церемония подписания документа с участием украинского президента прошла в Страсбурге 17мая.

Накануне президент Петр Порошенко и глава представительства ЕС в Украине Хьюго Мингарелли запустили символический таймер безвиза, который начал обратный отсчет до начала действия свободного передвижения граждан Украины в страны Европейского союза.

Либерализация визового режима с ЕС была одной из целей внешней политики киевских властей. Следующим шагом, по словам Порошенко, должно стать вхождение Украины в Шенген.

«Моя цель, чтобы Украина в силу своих решительных реформ стала членом Шенгенской зоны. Чтобы из Харькова в Лиссабон можно было проехать без остановок на границах», — заявил Порошенко 16 мая в эфире украинского телеканала ICTV.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 В Витебске женщина выпрыгнула с 13-го этажа
Приговор судьбы
В Витебске женщина выпрыгнула с 13-го этажа
Что известно об инциденте со стрельбой в подмосковном Кратово
Путин ответил на вопрос о желании быть царем
Безвизовый режим с ЕС начал действовать для украинцев
Глава Минюста США даст показания о «вмешательстве» РФ в выборы
СМИ сообщили об уничтожении лидера ИГ в Ракке
Авиасообщение с Камчаткой нарушено из-за активности вулканов
Во Франции начался первый тур парламентских выборов
Спорт
Златан в «Зените»: фантастика или реальность Ибрагимович не будет продолжать карьеру в МЮ. "Зенит" на следующий день подписался на шведа в "твиттере". Связаны ли эти вещи
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Часы как декоративный элемент интерьера
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь