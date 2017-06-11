Захарова: Запад продолжает смотреть на Крым «закрытыми глазами»

«Я не думаю, что остается неправильный образ Крыма, — сказала дипломат, отвечая на вопрос о западном восприятии. — Остается попытка держать на плаву те проблемы, которые Запад определил в качестве основных — именно определил, которые они возвели во главу угла, а не те, которые есть».

АЛУШТА, 11 июня. /ТАСС/. Западу пора открывать глаза на Крым, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках первого международного медиафорума «Открытый Крым: своими глазами».

По словам Захаровой, наблюдается «маниакальное стремление не видеть того, что проблемы решаются, не видеть того, что динамика все-таки абсолютно позитивная».

По словам Захаровой, наблюдается «маниакальное стремление не видеть того, что проблемы решаются, не видеть того, что динамика все-таки абсолютно позитивная».

Официальный представитель МИД также напомнила, что за короткий период налицо большое количество достижений, аналоги которым мало где можно найти в мире.

«Это упорство, с которым Запад смотрит на Крым с закрытыми глазами, поражает, — добавила Захарова. — Пора открывать глаза, и именно для этого проводятся подобные мероприятия».