Захарова: Запад продолжает смотреть на Крым «закрытыми глазами»
По словам официального представителя МИД РФ, наблюдается «маниакальное стремление не видеть того, что проблемы решаются, не видеть того, что динамика
По словам официального представителя МИД РФ, наблюдается «маниакальное стремление не видеть того, что проблемы решаются, не видеть того, что динамика
АЛУШТА, 11 июня. /ТАСС/. Западу пора открывать глаза на Крым, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках первого международного медиафорума «Открытый Крым: своими глазами».
«Я не думаю, что остается неправильный образ Крыма, — сказала дипломат, отвечая на вопрос о западном восприятии. — Остается попытка держать на плаву те проблемы, которые Запад определил в качестве основных — именно определил, которые они возвели во главу угла, а не те, которые есть».
Официальный представитель МИД также напомнила, что за короткий период налицо большое количество достижений, аналоги которым мало где можно найти в мире.
«Это упорство, с которым Запад смотрит на Крым с закрытыми глазами, поражает, — добавила Захарова. — Пора открывать глаза, и именно для этого проводятся подобные мероприятия».
Специальные тематические дискуссии двухдневного форума будут посвящены судьбе Крыма в историческом, геополитическом,