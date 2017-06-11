Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Это норма: пять мифов о сексе
Стали известны подробности дела об убийстве участника «Любэ»
Пенсии в России предложили платить иначе
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на дружбу с Москвой
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ рассказали, какими потерями окончился обстрел ЛНР для ВСУ
СМИ узнали зачем в Крым перебросили морскую пехоту
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
"Убирайтесь к чёрту!": Саакашвили - главе Минюста Украины
СМИ о том, как обстрел ЛНР кончился потерями ВСУ
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
10В тени красоты
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
21:03 (мск), источник: ТАСС

Захарова: Запад продолжает смотреть на Крым «закрытыми глазами»

По словам официального представителя МИД РФ, наблюдается «маниакальное стремление не видеть того, что проблемы решаются, не видеть того, что динамика все-таки абсолютно позитивная».

Источник: ИТАР-ТАСС

АЛУШТА, 11 июня. /ТАСС/. Западу пора открывать глаза на Крым, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках первого международного медиафорума «Открытый Крым: своими глазами».

«Я не думаю, что остается неправильный образ Крыма, — сказала дипломат, отвечая на вопрос о западном восприятии. — Остается попытка держать на плаву те проблемы, которые Запад определил в качестве основных — именно определил, которые они возвели во главу угла, а не те, которые есть».

По словам Захаровой, наблюдается «маниакальное стремление не видеть того, что проблемы решаются, не видеть того, что динамика все-таки абсолютно позитивная».

Официальный представитель МИД также напомнила, что за короткий период налицо большое количество достижений, аналоги которым мало где можно найти в мире.

«Это упорство, с которым Запад смотрит на Крым с закрытыми глазами, поражает, — добавила Захарова. — Пора открывать глаза, и именно для этого проводятся подобные мероприятия».

Специальные тематические дискуссии двухдневного форума будут посвящены судьбе Крыма в историческом, геополитическом, международно-правовом, информационном, культурном пространствах. Об участии заявили общественные деятели и журналисты из Армении, Германии, Великобритании, Франции, Нидерландов, Италии, Индии, Кубы, Ливана, Кувейта, Сирии и других стран.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
СМИ: Белый дом и Даунинг-стрит опровергли отмену визита Трампа в Великобританию
СКР рассказал о подробностях стрельбы в Кратово
Тереза Мэй произвела перестановки в правительстве Великобритании
На Украине подсчитали воспользовавшихся безвизом с ЕС граждан
Задержанные по делу о теракте в Манчестере отпущены на свободу
Рафаэль Надаль в 10-й раз выиграл Roland Garros
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье выросло до десяти
Белый дом: перенос визита Трампа в Британию не обсуждался
Спорт
Шарапову дисквалифицировало больное бедро Мария Шарапова объявила, что из-за травмы пропустит весь травяной сезон, включая Уимблдон
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь