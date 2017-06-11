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21:08 (мск), источник: ТАСС

Аксенов: власти Крыма намерены превратить регион в «витрину» России

По словам главы Крыма, на протяжении многих лет полуостров пытались превратить в «украинское захолустье», сейчас он должен стать самодостаточным и процветающим регионом.

Источник: AP 2017

АЛУШТА /Крым/, 11 июня. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Власти Крыма считают своей стратегической целью превращение полуострова в самодостаточный и процветающий регион, «витрину» России. Об этом заявил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов.

«На протяжении ряда лет Крым пытались превратить в украинское захолустье, сейчас он должен стать “витриной” России, самодостаточным и процветающим регионом. Это наша стратегическая цель, и она будет выполнена», — сказал Аксенов на открытии первого международного медиафорума «Открытый Крым: своими глазами».

По словам главы региона, если в украинский период бюджет Крыма составлял 22 млрд рублей, то сейчас регион самостоятельно собирает около 40 млрд рублей и получает еще порядка 100 млрд из федерального бюджета на развитие инфраструктуры. В рамках свободной экономической зоны в Крыму заключено уже более 160 инвестиционных проектов на общую сумму около 200 млрд рублей, сообщил Аксенов.

«Цифры говорят сами за себя. За три года в российском Крыму сделано больше чем за двадцать лет в украинский период», — заявил Аксенов.

Он напомнил, что с помощью федерального центра в Крыму возводятся новые электростанции, наращивается мощность существующих, что позволит «создать энергетический задел по энергетическому развитию полуострова на много лет вперед». Со строительством моста через Керченский пролив будет полностью решен вопрос транспортной доступности Крыма, решается вопрос с обеспечением полуострова водой. «Дефицита воды нет и не будет благодаря строительству новых водоводов. До 2025 года планируется строительство мощной опреснительной станции в северной части Крыма», — подчеркнул Аксенов.

Форум в Крыму

Первый Международный медиафорум «Открытый Крым: своими глазами» проходит в Алуште в Крыму 11—12 июня 2017 года. Спикерами форума являются депутаты Госдумы, члены Общественной палаты, известные издатели, главы институтов, представители деловых кругов.

Специальные дискуссии посвящены судьбе Крыма в историческом, геополитическом, международно-правовом, информационном, культурном пространстве. В форуме участвуют общественные деятели и журналисты из Армении, Германии, Франции, Нидерландов, Италии, Индии, Кубы, Ливана, Сирии и других стран.

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