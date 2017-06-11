Аксенов: власти Крыма намерены превратить регион в «витрину» России

АЛУШТА /Крым/, 11 июня. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Власти Крыма считают своей стратегической целью превращение полуострова в самодостаточный и процветающий регион, «витрину» России. Об этом заявил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов.

«На протяжении ряда лет Крым пытались превратить в украинское захолустье, сейчас он должен стать “витриной” России, самодостаточным и процветающим регионом. Это наша стратегическая цель, и она будет выполнена», — сказал Аксенов на открытии первого международного медиафорума «Открытый Крым: своими глазами».

По словам главы региона, если в украинский период бюджет Крыма составлял 22 млрд рублей, то сейчас регион самостоятельно собирает около 40 млрд рублей и получает еще порядка 100 млрд из федерального бюджета на развитие инфраструктуры. В рамках свободной экономической зоны в Крыму заключено уже более 160 инвестиционных проектов на общую сумму около 200 млрд рублей, сообщил Аксенов.