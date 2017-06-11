Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Севастополь содрогнулся от мощного взрыва
Инсульт ведет к алкоголизму
Врач-диетолог назвал единственное, что надо убрать из рациона
Скандал разгорелся вокруг магазинов Германа Стерлигова
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
СМИ: Севастополь содрогнулся от мощного взрыва мины
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ рассказали, какими потерями окончился обстрел ЛНР для ВСУ
СМИ узнали зачем в Крым перебросили морскую пехоту
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Массированное наступление на ЛНР: ВСУ вошли в Желобок – СМИ
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
15Последствия урагана в Москве
14:37 (мск), источник: ТАСС

Украинцы начали пересекать границу со странами ЕC в рамках «безвиза»

По данным пограничников, 11 июня в первые часы действия новых правил госграницу с биометрическими паспортами и без виз пересекли почти 600 украинцев.

Источник: Reuters

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Украинцы начали пересекать границу со странами Европейского союза в рамках вступившего в силу соглашения об упрощении визового режима. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«В первые часы с момента действия новых правил государственную границу Украины с биометрическими паспортами и без виз пересекли почти 600 наших соотечественников», — проинформировали в пресс-службе.

Читайте также
Безвизовый режим с ЕС начал действовать для украинцев

Пограничник напомнили, что оформлять граждан Украины на пунктах пропуска с ЕС помогают иностранные эксперты — представители Европейского агентства по пограничной и береговой охране Frontex. Они предоставляют консультативную помощь как пограничникам, так и украинцам во избежание возможных недоразумений.

В связи со вступлением в силу соглашения об упрощении визового режима в столичном международном аэропорту Борисполь, согласно сообщению телеканала «112 Украина», в воскресенье наблюдается скопление людей. Сотрудники аэропорта связывают рост пассажиропотока с введением так называемого безвиза. В то же время существенных очередей на автомобильных пунктах пропуска на западной границе Украины с утра не наблюдалось.

Информации о каких-либо массовых проблемах при пересечении границ с ЕС украинцами без виз не зафиксировано.
Читайте также
Порошенко уверен, что украинский паспорт станет крайне привлекательным

«Проблем не было, все пассажиры достигли стран ЕС, куда они следовали. Был только один отказ — отказали во въезде гражданину Украины, который превысил срок пребывания в Дании, соответственно, ему запрещен на определенный срок въезд на территорию этой страны», — сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире телеканала «112 Украина». Кроме того, он уточнил, что из общего количества украинцев, въехавших сегодня в страны ЕС без виз, 80% составили те, кто пересек границу через автомобильные пункты пропуска, 20% воспользовались услугами авиакомпаний.

С 11 июня украинские граждане, располагающие биометрическими паспортами, могут осуществлять туристические поездки в государства Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода. Либерализация визового режима не дает им права на работу или учебу в Европе.

Комментирование закрыто
По решению редакции обсуждение этого материала закрыто.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.
Украинский телеканал прервал трансляцию «торжества безвиза»
12:57 (мск)© Ньюстюб
Суд арестовал топ-менеджера "Роснано"
Что известно об инциденте со стрельбой в подмосковном Кратово
Суд арестовал топ-менеджера «Роснано» Горькова до 9 августа
Airbus пригрозила вывести производство из Британии из-за Brexit
СМИ сообщили об уничтожении лидера ИГ в Ракке
Авиасообщение с Камчаткой нарушено из-за активности вулканов
Во Франции начался первый тур парламентских выборов
Спорт
Шарапову дисквалифицировало больное бедро Мария Шарапова объявила, что из-за травмы пропустит весь травяной сезон, включая Уимблдон
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь