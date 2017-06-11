Украинцы начали пересекать границу со странами ЕC в рамках «безвиза»

Источник: Reuters

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Украинцы начали пересекать границу со странами Европейского союза в рамках вступившего в силу соглашения об упрощении визового режима. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. «В первые часы с момента действия новых правил государственную границу Украины с биометрическими паспортами и без виз пересекли почти 600 наших соотечественников», — проинформировали в пресс-службе.

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Пограничник напомнили, что оформлять граждан Украины на пунктах пропуска с ЕС помогают иностранные эксперты — представители Европейского агентства по пограничной и береговой охране Frontex. Они предоставляют консультативную помощь как пограничникам, так и украинцам во избежание возможных недоразумений. В связи со вступлением в силу соглашения об упрощении визового режима в столичном международном аэропорту Борисполь, согласно сообщению телеканала «112 Украина», в воскресенье наблюдается скопление людей. Сотрудники аэропорта связывают рост пассажиропотока с введением так называемого безвиза. В то же время существенных очередей на автомобильных пунктах пропуска на западной границе Украины с утра не наблюдалось.

Информации о каких-либо массовых проблемах при пересечении границ с ЕС украинцами без виз не зафиксировано.

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