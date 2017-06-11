Украинцы начали пересекать границу со странами ЕC в рамках «безвиза»
По данным пограничников, 11 июня в первые часы действия новых правил госграницу с биометрическими паспортами и без виз пересекли почти 600 украинцев.
По данным пограничников, 11 июня в первые часы действия новых правил госграницу с биометрическими паспортами и без виз пересекли почти 600 украинцев.
КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Украинцы начали пересекать границу со странами Европейского союза в рамках вступившего в силу соглашения об упрощении визового режима. Об этом сообщила сегодня
«В первые часы с момента действия новых правил государственную границу Украины с биометрическими паспортами и без виз пересекли почти 600 наших соотечественников», — проинформировали в
Пограничник напомнили, что оформлять граждан Украины на пунктах пропуска с ЕС помогают иностранные эксперты — представители Европейского агентства по пограничной и береговой охране Frontex. Они предоставляют консультативную помощь как пограничникам, так и украинцам во избежание возможных недоразумений.
В связи со вступлением в силу соглашения об упрощении визового режима в столичном международном аэропорту Борисполь, согласно сообщению телеканала «112 Украина», в воскресенье наблюдается скопление людей. Сотрудники аэропорта связывают рост пассажиропотока с введением так называемого безвиза. В то же время существенных очередей на автомобильных пунктах пропуска на западной границе Украины с утра не наблюдалось.
«Проблем не было, все пассажиры достигли стран ЕС, куда они следовали. Был только один отказ — отказали во въезде гражданину Украины, который превысил срок пребывания в Дании, соответственно, ему запрещен на определенный срок въезд на территорию этой страны», — сообщил
С 11 июня украинские граждане, располагающие биометрическими паспортами, могут осуществлять туристические поездки в государства Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода. Либерализация визового режима не дает им права на работу или учебу в Европе.