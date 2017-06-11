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13:54 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Зеленые» выдвинули Киселева на пост свердловского губернатора

Со второй попытки.

Источник: УралИнформБюро

Свердловскому региональному отделению российской экологической партии «Зеленые» потребовалось 2 дня на выдвижение своего кандидата в губернаторы Среднего Урала.

10 июня функционеры партии не сумели договориться о том, кто пойдет на выборы и взяли перерыв. 11 июня кандидатура депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселева получила поддержку большинства партийцев, участвовавших в регсъезде, передает «Уралинформбюро».

10 июня «Единая Россия» выдвинула на выборы врио губернатора Евгения Куйвашева, КПРФ — управляющего директора ПАО «Плюс Банк» Алексея Парфенова, ЛДПР — депутата Государственной думы России Игоря Торощина, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — депутата гордумы Екатеринбурга Дмитрия Сергина. 11 июня «Справедливая Россия» поддержала в качестве кандидата депутата регионального Законодательного собрания Дмитрия Ионина.

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