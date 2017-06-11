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21:10 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов: полмиллиона украинских туристов ежегодно посещают Крым

АЛУШТА, 11 июн — РИА Новости (Крым). Полмиллиона граждан Украины после воссоединения Крыма с Россией ежегодно посещают полуостров. Об этом в ходе международного форума «Открытый Крым: своими глазами» сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Каждый год Крым уже после возвращения на историческую родину посещает полмиллиона украинских туристов. Ни один гражданин Украины здесь не пострадал, никаких абсолютно препятствий, отношение полностью доброжелательное. Вы найдете много отзывов от людей, которые говорят, что на украинском задают вопросы и им в магазине спокойно люди отвечают, никто на это не реагирует. Попробуйте на Западной Украине на русском языке вопросы позадавать, посмотрите сами на отношение», — подчеркнул он.

При этом глава Крыма выразил уверенность, что после снятия санкций с Крыма иностранные туристы будут ехать на полуостров в значительно большем количестве.

«Уверен, что за снятием режима санкций поток туристов увеличится, потому что Крым очень красивый регион Российской Федерации… Все будет нормально в Крыму, и иностранные туристы через несколько лет будут ехать совсем в другом количестве и с другим настроением», — заверил Аксенов.

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