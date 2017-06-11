Аксенов: полмиллиона украинских туристов ежегодно посещают Крым

«Каждый год Крым уже после возвращения на историческую родину посещает полмиллиона украинских туристов. Ни один гражданин Украины здесь не пострадал, никаких абсолютно препятствий, отношение полностью доброжелательное. Вы найдете много отзывов от людей, которые говорят, что на украинском задают вопросы и им в магазине спокойно люди отвечают, никто на это не реагирует. Попробуйте на Западной Украине на русском языке вопросы позадавать, посмотрите сами на отношение», — подчеркнул он.