Министр транспорта РФ Максим Соколов с рабочим визитом посетил Самарскую область

В своем выступлении министр напомнил, что на конец прошлого года на дорожной сети агломерации зафиксировано 137 мест концентрации ДТП, при этом общая дорожная сеть составляет свыше 2,5 тыс. км. К концу 2017 г. протяженность дорог в нормативном состоянии достигнет почти 50%, а количество очагов аварийности планируется сократить до 95. В конце 2018 г. в норматив будет приведено уже почти 55% общей протяженности дорожной сети, количество мест концентрации ДТП будет снижено до 67. Глава Минтранса подчеркнул, что общий объем финансирования ПКРТИ агломерации в этом году составляет свыше 4,1 млрд рублей, из которых более 1,8 млрд — федеральные средства, в 2018 г. — более 3,3 млрд рублей, из них федеральные деньги составляют свыше 1,5 млрд. Кроме того, в 2017 г. Самарской области выделены трансферты из федерального бюджета в размере более 4,4 млрд рублей на мероприятия в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года, 600 млн рублей на строительство Фрунзенского моста.

Говоря о реализации ПКРТИ, Максим Соколов отметил, что в целом работы продвигаются по графику, заключены контракты на 89 из 93 объектов. «В текущем месяце запланированы работы на общую сумму почти 800 млн рублей», — уточнил он. Глава Минтранса также напомнил о необходимости синхронизации работ дорожных служб, служб ЖКХ, и других структур, осуществляющих реализацию приоритетных проектов и программ. Важно при проведении работ минимизировать ограничение пропускной способности дорог и городских улиц. Министр призвал обеспечить надлежащее качество выполнения работ на всех этапах — от проектной документации до строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ, приемки объектов в эксплуатацию.

В завершение Соколов обратил внимание участников, что в августе субъекты РФ должны утвердить комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки. До конца июня 2018 года должна быть выполнена актуализация документов территориального планирования, программы развития транспортной инфраструктуры. «Все это является заделом для разработки ПКРТИ на второй этап проекта после 2018 года, где предусмотрено проведение более капиталоемких мероприятий и должны быть решены задачи по оптимизации транспортных потоков и увязке развития всех видов транспорта», — завершил министр.

В этот же день Соколов и Меркушкин ознакомились с ходом строительства Тольяттинской развязки на 974-м км автомобильной дороги М-5 «Урал». Сооружение развязки ведется в рамках строительства и реконструкции дороги трассы М-5 — от Москвы через Рязань, Пензу, Уфу до Челябинска. Реализация проекта позволит разъединить грузовой транзитный поток, проходящий на территории Тольятти, путем направления транзита на эстакаду. Также будет ликвидирована разобщенность спального и промышленного районов города, сокращено время в пути на работу и обратно, улучшена экологическая обстановка.

Строящийся участок проходит в юго-восточной части Тольятти. Для обеспечения связи местной сети автодорог с реконструируемым участком трассы М-5 «Урал» проектом предусмотрены съезды и въезды, обеспечивающие связь существующей транспортной сети г. Тольятти с федеральной трассой. При строительстве и реконструкции с путепроводом через железную дорогу с транспортными развязками выполняется переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства транспортной развязки.

Объезд на время строительства будет осуществляться по объездным дорогам общей протяженностью более 2 км и местной сети дорог. Строительство ведется поэтапно, для этого предусмотрены 3 объездные дороги. Для снижения потока транзитного большегрузного автотранспорта предусмотрены альтернативные проезды по прочим автомобильным дорогам общего пользования федерального и регионального значения.