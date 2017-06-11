В Кишиневе проходит протест против изменения избирательной системы

Участники протеста пришли с государственными флагами Молдавии и плакатами, но без партийной символики. Акцию поддержали внепарламентские силы — партия «Действие и солидарность», партия «Платформа «Достоинство и правда», «Наша партия» и другие мелкие политифечские формирования.

«Это гражданский митинг. Акция протеста будет проходить мирно», — сказал участник митинга Сергей Тофилат.

Исполнительный директор Ассоциации за демократию через участие Игорь Боцан заявил, что, судя по опросам, жители Молдовы выступают за досрочные парламентские выборы и требуют отзыва законопроекта по изменению Кодекса о выборах.

Параллельно в некоторых городах республики проходят митинги в поддержку смешанной избирательной системы.

Согласно действующему законодательству, выборы в парламент страны проводятся по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирается 101 депутат. Ранее в Демпартии Молдовы заявили о предложении изменить Кодекс о выборах и перейти к системе одномандатного голосования. Президент страны Игорь Додон, который до избрания лидером республики возглавлял Партию социалистов, предложил перейти к смешанной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.

Позже парламент Молдовы одобрил объединение инициативы демократов и социалистов по изменению Кодекса о выборах республики, взяв за основу смешанную систему голосования, на которой настаивала оппозиция.