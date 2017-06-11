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17:03 (мск), источник: Sputnik.md

Киртоакэ оставят без полномочий мэра Кишинева

Муниципальные советники передадут часть полномочий мэра Кишинева Дорина Киртоакэ, который находится под домашним арестом, другому лицу: о чем идет речь.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. В понедельник, 12 июня, в 10.00 муниципальный совет Кишинева собирается на заседание по инициативе 1/3 муниципальных советников.

В повестке заседания — вопросы, связанные с делегированием полномочий для подписания распоряжений по выплате заработной платы и других перечислений из муниципального бюджета. Этой прерогативой обладал исключительно мэр (примар) Кишинева Дорин Киртоакэ. Однако на данный момент столичный градоначальник находится под домашним арестом по делу о платных парковках.

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Советники также планируют назначить временного секретаря муниципального совета. Этот пост пустует после ареста Валериу Диденку.

В повестке заседания мунсовета обозначены и вопросы по вывозу мусора из столицы, устранению последствий снегопадов 20—21 апреля этого года в Кишиневе.

Киртоакэ задержали 25 мая. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния и проходит по делу о платных парковках.

Ранее по тому же делу арестовали 11 человек, среди которых вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву, глава управления городского транспорта Игорь Гамрецкий, экс-муниципальный советник, три администратора парковочных компаний, а также бизнесмен, который скрыто управлял фирмами, участвовавшими в тендере, включая компанию-победителя. В ходе допросов, проведенных сотрудниками прокуратуры, а также после изучения доказательств установлено, что глава столичной администрации давал указания вице-мэру Кишинева, который возглавлял комиссию по отбору компаний, в чьи задачи входило осуществление проекта платных парковок в Кишиневе, а также подписание соответствующего договора с фирмой EME PARKLEITSYSTEM GmbH без одобрения мунсовета. Подобные действия противоречат ст. 30 Закона 179 от 10.07.2008 года о публично-частном партнерстве, который регламентирует, что в случае установления победителя осуществляется обсуждение договорных условий, и лишь после этого проект договора передается для принятия и подписания мунсовету Кишинева.

В то же время, по данным следствия, в обход действующего законодательства мэр Кишинева дал положительное заключение на градостроительные сертификаты, предназначенные для проектировки работ в соответствии с договором о публично-частном партнерстве между мэрией Кишинева и компанией-нерезидентом EME PARKLEITSYSTEM GmbH. Эта фирма и стала победителем тендера в результате мер, предпринятых ответственными служащими столичной мэрии, предпринимателями и бизнесменом, который тайно руководил указанной компанией. В ходе изучения всех материалов данного уголовного дела были установлены и изучены многочисленные встречи, проходившие между тайным администратором компании-победителя и главой управления транспорта и связи столичной мэрии. Участники встреч разработали и осуществили схему по фальсификации результатов тендера, роль мэра в ускорении подписания договора, а также соответствующий «бонус» за предоставленные услуги.

Установлено, что в результате предварительной договоренности, достигнутой между предпринимателем и руководителем столичного управления транспорта, которому отводилась роль посредника между мэром и бизнесменом, одному из ответственных лиц в мэрии было предложено зарегистрировать в офшорной компании Кипра собственное предприятие, ставшее впоследствии партнером EME PARKLEITSYSTEM GmbH с долевым участием, равным 26% от суммы сделки.

Согласно показаниям, полученным в ходе следствия, данная сумма стала бы вознаграждением за подписание контракта между компанией EME PARKLEITSYSTEM GmbH и мэрией Кишинева и должна была быть разделена поровну между Киртоакэ и Гамрецким, то есть по 13% каждому. Действия Киртоакэ попадают под категорию определения «использование служебного положения в личных целях». Согласно местному законодательству, ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.

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