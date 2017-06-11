Киртоакэ оставят без полномочий мэра Кишинева
Муниципальные советники передадут часть полномочий мэра Кишинева Дорина Киртоакэ, который находится под домашним арестом, другому лицу: о чем идет речь.
Муниципальные советники передадут часть полномочий мэра Кишинева Дорина Киртоакэ, который находится под домашним арестом, другому лицу: о чем идет речь.
КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. В понедельник, 12 июня, в 10.00 муниципальный совет Кишинева собирается на заседание по инициативе 1/3 муниципальных советников.
В повестке заседания — вопросы, связанные с делегированием полномочий для подписания распоряжений по выплате заработной платы и других перечислений из муниципального бюджета. Этой прерогативой обладал исключительно мэр (примар) Кишинева Дорин Киртоакэ. Однако на данный момент столичный градоначальник находится под домашним арестом по делу о платных парковках.
Советники также планируют назначить временного секретаря муниципального совета. Этот пост пустует после ареста Валериу Диденку.
В повестке заседания мунсовета обозначены и вопросы по вывозу мусора из столицы, устранению последствий снегопадов
Киртоакэ задержали 25 мая. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния и проходит по делу о платных парковках.
Ранее по тому же делу арестовали 11 человек, среди которых
В то же время, по данным следствия, в обход действующего законодательства мэр Кишинева дал положительное заключение на градостроительные сертификаты, предназначенные для проектировки работ в соответствии с договором о
Установлено, что в результате предварительной договоренности, достигнутой между предпринимателем и руководителем столичного управления транспорта, которому отводилась роль посредника между мэром и бизнесменом, одному из ответственных лиц в мэрии было предложено зарегистрировать в офшорной компании Кипра собственное предприятие, ставшее впоследствии партнером EME PARKLEITSYSTEM GmbH с долевым участием, равным 26% от суммы сделки.
Согласно показаниям, полученным в ходе следствия, данная сумма стала бы вознаграждением за подписание контракта между компанией EME PARKLEITSYSTEM GmbH и мэрией Кишинева и должна была быть разделена поровну между Киртоакэ и Гамрецким, то есть по 13% каждому. Действия Киртоакэ попадают под категорию определения «использование служебного положения в личных целях». Согласно местному законодательству, ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.