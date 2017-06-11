Порошенко о безвизе: Сегодня каждый украинец может посетить Венскую оперу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время символической церемонии на словацко-украинской границе по случаю введения безвизового режима между Украиной и странами Шенгенской зоны. В церемонии также принимает участие президент Словацкой Республики Андрей Киска.

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«Сегодня каждый украинец может и имеет возможность выпить фантастический кофе в Братиславе или улететь лоукостом в Варшаву, или посетить Венскую оперу», — отметил Порошенко.

По его словам, из Украины в соседние европейские страны запустили новые поезда.

«Вместе с нашей пограничной и таможенной службой совместно обустраиваем пункты пропуска и будем делать единый контроль с нашими словацкими, польскими, румынскими и венгерскими партнерами как символ дружбы и доверия между нашими странами», — добавил президент.

«Чем больше прогресс мы демонстрируем на пути реформ — тем больше аргументов у меня и у украинского народа появляется для того, чтобы предоставить Украине и перспективу членства в Евросоюзе», — заявил Порошенко.

По его словам, Украина является европейским государством и, в соответствии с 49-ой статьей Лиссабонского договора, может вступить в ЕС.

Кроме того, Порошенко поблагодарил президента Словацкой Республики за твердую поддержку территориальной целостности, суверенитета, независимости Украины и реформ, которые она реализует.

«Мы уверены, что вместе с нашими надежными друзьями и адвокатами Украины в Евросоюзе мы сможем продолжать наш путь реформ, кардинальные европейские изменения нашего государства, наше возвращение в Европу. У меня есть все основания для того, чтобы быть уверенным в этом», — резюмировал глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.