Депутаты омского Горсовета раскрыли свои доходы

На сайте омского Горсовета опубликованы доходы депутатов за 2016 год. Как оказалось, самым состоятельным из депутатов стал гендиректор ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» Олег Белявский. За год он заработал 43,87 млн рублей. В его собственности два земельных участка общей площадью 3020 кв. м, жилой дом площадью 220 кв. м, две квартиры площадью 51,2 и 101,1 кв. м и два гаражных места — под Ford Maverick и Nissan Patrol.

Второй самый богатый депутат Горсовета — Юрий Федотов. Он заработал на своей должности председателя правления Центра правовой защиты 26,8 млн рублей. Он владеет земельным участком площадью 1714 кв. м (138/10000 доли), тремя квартирами (121,7, 57,7, 157,3 кв. м) и гаражным боксом.

На третьем месте расположился Евгений Аронов, который также является владельцем сети «Хлебодар». В его владениях два легковых автомобиля — Mercedes Benz и Hyundai Santa Fe, а также 19 автофургонов. Кроме того, он владеет тремя квартирами, гаражом и двумя нежилыми помещениями. За год он заработал 10,51 млн рублей.

Наиболее скромными среди депутатов оказались Антон Дубель, заработавший всего 119 тысяч рублей, и Алексей Саяпин, доход которого составил 574 тысячи рублей. Оба депутата прошли процедуру банкротства.