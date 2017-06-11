Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Светская Москва: жена Малахова «отплясывала как в последний раз»
Скандал разгорелся вокруг магазинов Германа Стерлигова
42-летняя Рудковская устроила девичник перед венчанием (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на дружбу с Москвой
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ рассказали, какими потерями окончился обстрел ЛНР для ВСУ
СМИ узнали зачем в Крым перебросили морскую пехоту
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
"Убирайтесь к чёрту!": Саакашвили - главе Минюста Украины
СМИ о том, как обстрел ЛНР кончился потерями ВСУ
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
10В тени красоты
10Теракт в Лондоне
18:17 (мск), источник: Om1.ru

Депутаты омского Горсовета раскрыли свои доходы

У одного из них задекларировано сразу 19 автофургонов.

На сайте омского Горсовета опубликованы доходы депутатов за 2016 год. Как оказалось, самым состоятельным из депутатов стал гендиректор ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» Олег Белявский. За год он заработал 43,87 млн рублей. В его собственности два земельных участка общей площадью 3020 кв. м, жилой дом площадью 220 кв. м, две квартиры площадью 51,2 и 101,1 кв. м и два гаражных места — под Ford Maverick и Nissan Patrol.

Второй самый богатый депутат Горсовета — Юрий Федотов. Он заработал на своей должности председателя правления Центра правовой защиты 26,8 млн рублей. Он владеет земельным участком площадью 1714 кв. м (138/10000 доли), тремя квартирами (121,7, 57,7, 157,3 кв. м) и гаражным боксом.

На третьем месте расположился Евгений Аронов, который также является владельцем сети «Хлебодар». В его владениях два легковых автомобиля — Mercedes Benz и Hyundai Santa Fe, а также 19 автофургонов. Кроме того, он владеет тремя квартирами, гаражом и двумя нежилыми помещениями. За год он заработал 10,51 млн рублей.

Наиболее скромными среди депутатов оказались Антон Дубель, заработавший всего 119 тысяч рублей, и Алексей Саяпин, доход которого составил 574 тысячи рублей. Оба депутата прошли процедуру банкротства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Омске подорожали хлеб, косметика, бензин и билеты на самолеты и поезда
СКР рассказал о подробностях стрельбы в Кратово
Суд арестовал топ-менеджера «Роснано» Горькова до 9 августа
Украинцы начали пересекать границу с ЕC в рамках «безвиза»
Airbus пригрозила вывести производство из Британии из-за Brexit
Рафаэль Надаль в 10-й раз выиграл Roland Garros
Российские телеканалы покажут матчи Кубка конфедераций
СМИ: Трамп отложил свой визит в Великобританию
Спорт
Шарапову дисквалифицировало больное бедро Мария Шарапова объявила, что из-за травмы пропустит весь травяной сезон, включая Уимблдон
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь