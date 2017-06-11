СМИ: Трамп отложил визит в Великобританию на неопределенное время

«Трамп сказал Мэй в телефонном разговоре, что не хочет приезжать с госвизитом в Британию до того, как британская общественность не поддержит его приезд. Американский президент сказал, что не хочет приезжать, если в стране могут произойти массовые протесты. Он отложил визит на некоторое время», — сообщает издание.

Собеседник газеты уточнил, что телефонный разговор Мэй и Трампа состоялся «несколько недель назад», и заявление президента «крайне удивило премьера».

Мэй пригласила Трампа посетить Британию с госвизитом через семь дней после его инаугурации в январе 2017 года. Приглашение вызвало негодование британских политиков и общественности, в Лондоне прошло несколько массовых акций против политики Трампа.