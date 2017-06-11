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16:24 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: Трамп отложил визит в Великобританию на неопределенное время

ЛОНДОН, 11 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Президент США Дональд Трамп отложил государственный визит в Великобританию, который должен был состояться во второй половине 2017 года, сообщает газета Guardian со ссылкой на неназванного советника британского премьера Терезы Мэй.

Источник: Reuters
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«Трамп сказал Мэй в телефонном разговоре, что не хочет приезжать с госвизитом в Британию до того, как британская общественность не поддержит его приезд. Американский президент сказал, что не хочет приезжать, если в стране могут произойти массовые протесты. Он отложил визит на некоторое время», — сообщает издание.

Собеседник газеты уточнил, что телефонный разговор Мэй и Трампа состоялся «несколько недель назад», и заявление президента «крайне удивило премьера».

Мэй пригласила Трампа посетить Британию с госвизитом через семь дней после его инаугурации в январе 2017 года. Приглашение вызвало негодование британских политиков и общественности, в Лондоне прошло несколько массовых акций против политики Трампа.

Комментарии
1
Ольга Лысенко
Становись по ранжиру - росту , весу , жиру ))) Трамп продолжает выстраивать страны : последним был Катар , следующей будет великобритания .
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