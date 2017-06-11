Посол о безвизе: украинцы начали возвращаться на родину

«Это логическое подтверждение того, что Украина является европейской страной, что украинцы — это нация, которая возвращается домой. Литва — это Европа, и Украина — Европа, так было всегда, так и будет», — сказал журналистам Яценкивский.

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Посол Украины в Литве Владимир Яценкивский заявил, что украинцы возвращаются на свою родину — Европу. Об этом он сказал в воскресенье в аэропорту Вильнюса во время встречи первого самолета с украинскими туристами, прилетевшими в балтийскую республику в рамках безвизового режима.

Самолет с украинцами встречал также вице-министр иностранных дел Литвы Дарюс Скусявичюс, который отметил, что вступление в действие безвизового режима для украинцев будет ощущаться мгновенно. «Украинцы осуществляют массу реформ, и эти процессы довольно сложны и долгосрочны, борьба с коррупцией, например, когда ты борешься сейчас, а результат приходит через год, два и более лет. Сегодня как раз люди ощутят изменения напрямую», — сказал он.

Литва за год выдала гражданам Украины почти 100 тысяч виз, позволяющим путешествовать по ЕС.

Украинцы с 11 июня получили право безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны.

Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получили граждане Украины в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ вступил в силу в ночь на 11 июня.

Некоторые международные и украинские эксперты ранее заявляли об опасности наплыва нелегальных мигрантов в ЕС с Украины. А правоохранительные органы некоторых стран Евросоюза, в частности Чехии, предупреждали о рисках, связанных с тем, что государство не будет иметь представления о том, кто приезжает на его территорию.