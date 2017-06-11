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19:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Пограничники подсчитали воспользовавшихся безвизом с ЕС украинцев

Границу со странами-членами Евросоюза без виз пересекли свыше 1,3 тысячи украинцев. Такие сведения в воскресенье, 11 июня, приводит Государственная пограничная служба Украины, передает «Интерфакс-Украина».

Источник: Reuters

В ведомстве уточнили, что для пересечения границы 71 процент путешественников использовал автомобильные пункты пропуска, еще 29 процентов воспользовались самолетом. Там также сообщили, что пятерым украинцам было отказано во въезде в Евросоюз. Один из них имел запрет на посещение стран содружества, двое в прошлые поездки превысили допустимый срок пребывания в ЕС, еще двое (включая несовершеннолетнего) «не имели визы в паспорте старого образца».

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«В Кельне зафиксирован случай неспособности гражданином Украины аргументировать цель поездки, но благодаря консулу ситуация была урегулирована», — отметили в погранслужбе.

Ранее 11 июня в СМИ появилась информации о том, что в аэропорту немецкого Кельна гражданину Украины отказывались разрешить въезд в Германию. Мужчина, прилетевший из Киева, утверждал, что приехал с туристической целью, однако не смог предоставить подтверждающих документов (например, брони отеля). Ситуация разрешилась после вмешательства украинского консула, пишет «Европейская правда».

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступил в силу 11 июня. Согласно соглашению, достигнутому между Киевом и Брюсселем, граждане страны смогут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. Разрешения на работу и учебу в Евросоюзе украинцы не получили.

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