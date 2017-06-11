Пограничники подсчитали воспользовавшихся безвизом с ЕС украинцев

В ведомстве уточнили, что для пересечения границы 71 процент путешественников использовал автомобильные пункты пропуска, еще 29 процентов воспользовались самолетом. Там также сообщили, что пятерым украинцам было отказано во въезде в Евросоюз. Один из них имел запрет на посещение стран содружества, двое в прошлые поездки превысили допустимый срок пребывания в ЕС, еще двое (включая несовершеннолетнего) «не имели визы в паспорте старого образца».

«В Кельне зафиксирован случай неспособности гражданином Украины аргументировать цель поездки, но благодаря консулу ситуация была урегулирована», — отметили в погранслужбе.

Ранее 11 июня в СМИ появилась информации о том, что в аэропорту немецкого Кельна гражданину Украины отказывались разрешить въезд в Германию. Мужчина, прилетевший из Киева, утверждал, что приехал с туристической целью, однако не смог предоставить подтверждающих документов (например, брони отеля). Ситуация разрешилась после вмешательства украинского консула, пишет «Европейская правда».