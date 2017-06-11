Свердловский избирком принял документы от двух первых кандидатов в губернаторы

«Приняты документы от двух кандидатов — Сергина и Ионина», — сказал собеседник агентства.

Теперь этим кандидатам для допуска к гонке за кресло губернатора необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр, то есть собрать подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, избранных прямыми выборами. Каждый претендент должен будет собрать не менее 126 и не более 132 подписей.

Сейчас Сергин является депутатом Екатеринбургской городской думы. Ионин — депутат Законодательного собрания Свердловской области, секретарь бюро совета регионального отделения «Справедливой России».

Предвыборная кампания в регионе официально стартовала в пятницу, 9 июня, выборы пройдут 10 сентября.

Ранее сообщалось, что региональное отделение «Единой России» поддержит на выборах врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, ЛДПР — депутата Госдумы от региона Игоря Торощина, а КПРФ — члена совета директоров «Плюс банка» Алексея Парфенова. О намерении участвовать в выборах губернатора заявляла воспитательница из Кургана Евгения Чудновец и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, но пока их кандидатуры не утверждены партиями. Как сообщалось ранее, участвовать в губернаторских выборах смогут только кандидаты от политических партий, самовыдвижение не предусмотрено.