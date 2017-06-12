В Уфу приехала делегация из Бишкека

В Уфу прилетела целая делегация из Кыргызской Республики во главе с председателем Бишкекского городского кенеша Канатбеком Музуралиевым.

Гости башкирской столицы поинтересовались у уфимских коллег работой коммунальных служб.

— Особый интерес представителей кенеша Бишкека вызвал опыт озеленения городских пространств. Цветовые и ландшафтные решения в совокупности с собственными разработками городских озеленителей произвели на гостей сильное впечатление, — рассказали в пресс-службе администрации Уфы.

Делегация из Бишкека оценила труд уфимских коммунальщиков и переняла этот опыт.