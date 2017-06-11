Порошенко: Украина сможет претендовать на членство в Евросоюзе

Об этом он сказал в ходе торжественных мероприятий на границе со Словакией по случаю начала работы безвизового режима с ЕС, передает «112 Украина».

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Украина в будущем сможет претендовать на членство в Европейском Союзе, считает президент страны Петр Порошенко.

«Чем больший прогресс мы демонстрируем на пути реформ, тем больше аргументов у меня и у украинского народа появляется, чтобы предоставить Украине и перспективу членства в ЕС, потому что Украина — европейская страна», — отметил он.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ на 90 дней граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье торжественно объявил о начале действия безвизового режима с Евросоюзом для граждан Украины. По данным Государственной пограничной службы страны, в первые часы с момента отмены виз границу пересекли около 600 жителей страны.