Белый дом подтвердил, что перенос визита Трампа в Британию не обсуждался

В воскресенье газета Guardian сообщила, что несколько недель назад Трамп в телефонном разговоре с британским премьер-министром Терезой Мэй заявил , что откладывает планирующийся на вторую половину 2017 года визит в Соединенное Королевство из-за недовольства этим британской общественности.

«Вопрос ни разу не поднимался во время телефонного разговора», — приводит агентство заявление Белого дома.

Мэй пригласила Трампа посетить Британию с визитом через семь дней после его инаугурации в январе 2017 года. Приглашение вызвало негодование британских политиков и общественности, в Лондоне прошло несколько массовых акций против политики нового американского лидера.