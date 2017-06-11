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20:36 (мск), источник: РИА Новости

Белый дом подтвердил, что перенос визита Трампа в Британию не обсуждался

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Белый дом подтвердил, что сообщения о возможном переносе визита президента США Дональда Трампа в Великобританию не соответствуют действительности, передает агентство Рейтер.

Источник: Reuters

В воскресенье газета Guardian сообщила, что несколько недель назад Трамп в телефонном разговоре с британским премьер-министром Терезой Мэй заявил, что откладывает планирующийся на вторую половину 2017 года визит в Соединенное Королевство из-за недовольства этим британской общественности.

Позднее канцелярия британского премьера не подтвердила сообщения СМИ о переносе визита.

«Вопрос ни разу не поднимался во время телефонного разговора», — приводит агентство заявление Белого дома.

Мэй пригласила Трампа посетить Британию с визитом через семь дней после его инаугурации в январе 2017 года. Приглашение вызвало негодование британских политиков и общественности, в Лондоне прошло несколько массовых акций против политики нового американского лидера.

Комментарии
1
писака заненый
у трампа вся мимика кричит что он шизофреник.
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