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20:52 (мск), источник: РБК

Тереза Мэй произвела перестановки в правительстве Великобритании

После досрочных парламентских выборов в Великобритании сменились министры юстиции и труда. Большинство бывших руководителей министерств смогли сохранить свой пост.

Источник: AP 2017

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй произвела перестановки в правительстве после парламентских выборов в стране. Трансляцию ведет The Telegraph.

Мэй сменила министра юстиции страны. Им стал консерватор Дэвид Лидингтон вместо Элизабет Трасс, которая была первой в истории женщиной лорд-канцлером в первом кабинете Мэй. Сменился и министр труда и пенсий. На этот пост премьер Великобритании назначила Дэвида Гока, который раньше занимал должность главного секретаря Казначейства.

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Бывший министр труда Дэмиан Грин стал первым заместителем премьер-министра. В основном Мэй сохранила министров из ее первого кабинета. Свои должности не потеряли министр транспорта Крис Грэйлинг, министр здравоохранения Джереми Хант, министр торговли Лиам Фокс и другие члены правительства.

8 июня в Великобритании прошли ​досрочные парламентские выборы. Мэй приняла решение распустить парламент, чтобы укрепить парламентское большинство перед выходом страны из Европейского союза.

По итогам выборов Консервативная партия, которую возглавляет Мэй, потеряла абсолютное большинство, набрав 318 мест в 650-местной палате общин. Лейбористы получили 262 мандата, Шотландская национальная партия — 35 мест. В Британии будет подвешенный парламент.

После итогов выборов советники премьера Великобритании Ник Тимоти и Фиона Хилл подали в отставку. Они отвечали за подготовку предвыборной кампании перед голосованием.

Комментарии
5
писака заненый
нормальненько про терезу писать можно а про украинский безвиз нельзя.
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Иван Иванов
Фильтруют,как могут...Ну ,работа такая...
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писака заненый
вон оно как.... зря выходит на пид....в волну гоню.
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