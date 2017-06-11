Тереза Мэй произвела перестановки в правительстве Великобритании
После досрочных парламентских выборов в Великобритании сменились министры юстиции и труда. Большинство бывших руководителей министерств смогли сохранить свой пост.
После досрочных парламентских выборов в Великобритании сменились министры юстиции и труда. Большинство бывших руководителей министерств смогли сохранить свой пост.
Мэй сменила министра юстиции страны. Им стал консерватор Дэвид Лидингтон вместо Элизабет Трасс, которая была первой в истории женщиной
Бывший министр труда Дэмиан Грин стал первым заместителем
8 июня в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. Мэй приняла решение распустить парламент, чтобы укрепить парламентское большинство перед выходом страны из Европейского союза.
По итогам выборов Консервативная партия, которую возглавляет Мэй, потеряла абсолютное большинство, набрав 318 мест в 650-местной палате общин. Лейбористы получили 262 мандата, Шотландская национальная партия — 35 мест. В Британии будет подвешенный парламент.
После итогов выборов советники премьера Великобритании Ник Тимоти и Фиона Хилл подали в отставку. Они отвечали за подготовку предвыборной кампании перед голосованием.