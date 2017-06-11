Савченко предлагает готовить детей к армии с шести лет

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что украинские дети должны начинать подготовку к армейской службе с шести лет. Об этом она сказала в интервью телеканалу ZIK.

Савченко заявила, что украинские политики ведут себя в Европе как нищие

«Украинская армия должна начинаться с шести лет, и это не должно никого пугать. Если вернемся в казацкие времена, то с тех пор они начинали, когда мальчик начинал держаться в седле», — заявила Савченко.

По ее мнению, каждый ребенок к выпуску должен получить «доступную» военную специальность.

«В школе нельзя научить летчика или подводника. Но можно обучить вплоть до минометчика», — добавила депутат.