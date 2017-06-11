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21:51 (мск), источник: Sputnik.by

Президента Беларуси пригласили в Индию

Александр Лукашенко может посетить Нью-Дели уже ближайшей осенью.

Источник: AP 2017

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Президента Беларуси Александра Лукашенко пригласили посетить Индию осенью, сообщили в воскресенье в эфире телеканала «Беларусь 1».

В рамках своего визита в Астану и участия в саммите лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Лукашенко провел встречу и с премьер-министром Индии Нарендрой Дамодардасом Моди.

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Как сообщили в эфире госТВ, в ходе визита индийский премьер пригласил Лукашенко посетить Нью-Дели — осенью этого года.

Предыдущая высокая встреча между Беларусью и Индией состоялась в 2015 году — тогда президент страны Пранаба Мукерджи посещал Минск, в котором проходил бизнес-форум двух государств.

Кроме представителя высоких властей Индии, Лукашенко в Астане встретился с президентами России и Казахстана, главой МИД Монголии и чиновниками многих других стран мира.

Последний визит Александра Лукашенко в Индию состоялся в 2007 году.

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