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23:16 (мск), источник: РИА Новости

Партия Макрона лидирует на выборах во Франции после подсчета 75% голосов

ПАРИЖ, 11 июн — РИА Новости. Центристское движение «Вперед, республика» президента Франции Эммануэля Макрона лидирует на выборах в Национальное собрание (нижняя палата парламента), свидетельствуют данные министерства внутренних дел.

Источник: Reuters

После подсчета 75,7% бюллетеней (17,1 миллиона), в целом по стране за кандидатов от «Вперед, республика» проголосовали 26,9% избирателей.

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Далее следует правоцентристская партия «Республиканцы» — 15,8%, правый «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 14,4%, левая «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона — 10,6% и левоцентристская Социалистическая партия — 7,5%.

Эти результаты дают представление о картине в целом, однако выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в одномандатных округах.

Для победы в первом туре каждому из претендентов нужно набрать более 50% голосов. Там, где этого не произойдет, неделю спустя пройдет второй тур голосования, где будет достаточно простого большинства.

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