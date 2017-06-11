Партия Макрона лидирует на выборах во Франции после подсчета 75% голосов

После подсчета 75,7% бюллетеней (17,1 миллиона), в целом по стране за кандидатов от «Вперед, республика» проголосовали 26,9% избирателей.

Далее следует правоцентристская партия «Республиканцы» — 15,8%, правый «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 14,4%, левая «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона — 10,6% и левоцентристская Социалистическая партия — 7,5%.

Эти результаты дают представление о картине в целом, однако выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в одномандатных округах.

Для победы в первом туре каждому из претендентов нужно набрать более 50% голосов. Там, где этого не произойдет, неделю спустя пройдет второй тур голосования, где будет достаточно простого большинства.