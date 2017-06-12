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03:01 (мск), источник: РБК

Пуэрториканцы проголосовали за присоединение к США на правах штата

Большинство проголосовавших в Пуэрто-Рико поддержали присоединение к США в качестве штата. Но Конгресс с республиканским большинством в этом не заинтересован и может отклонить просьбу.

Источник: AP 2017

В Пуэрто-Рико большинство проголосовавших на референдуме высказались за присоединение к США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные данные избирательной комиссии.

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Теперь государство обратится к Конгрессу, который сможет одобрить просьбу стать 51-м штатом. При этом в голосовании приняли участие всего лишь 23% от всех избирателей.

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло заявил, избиратели в экономически проблемной территории США направили Конгрессу убедительное послание. Но Пуэрто-Рико вряд ли получит разрешение от Сената, во многом из-за позиции республиканцев, которые не хотят включения в страну еще одного штата, который, вероятно, поддержит демократов.

Пуэрто-Рико — государство, которое является «неинкорпорированной организованной территорией» США, то есть контролируемой Вашингтоном при наличии собственного самоуправления.

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