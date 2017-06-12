Пуэрториканцы проголосовали за присоединение к США на правах штата

В Пуэрто-Рико большинство проголосовавших на референдуме высказались за присоединение к США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные данные избирательной комиссии.

Теперь государство обратится к Конгрессу, который сможет одобрить просьбу стать 51-м штатом. При этом в голосовании приняли участие всего лишь 23% от всех избирателей.

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло заявил, избиратели в экономически проблемной территории США направили Конгрессу убедительное послание. Но Пуэрто-Рико вряд ли получит разрешение от Сената, во многом из-за позиции республиканцев, которые не хотят включения в страну еще одного штата, который, вероятно, поддержит демократов.