Губернатор Приморья поздравил жителей края с Днем России

Текст поздравления опубликован на официальном сайте администрации края.

«Дорогие приморцы! Поздравляю вас с Днем России!.

С каждым годом этот праздник приобретает для нас все более глубокий смысл. Россия — наша Отчизна. Мы гордимся её тысячелетней историей, богатым духовным и культурным наследием. Нас объединяет любовь к Родине и чувство ответственности за её судьбу, и в этой сплоченности — сила и величие нашей страны.

Будущее России зависит от каждого из нас. В наших руках — достояние государства, его положение на мировой арене. Приморский край вносит огромный вклад в общее дело: реализует крупнейшие инвестиционные проекты, развивает социальную сферу, формирует имидж страны за рубежом.

Особые слова признательности в этот праздничный день — старшему поколению приморцев. Ваше умение жить и трудиться на совесть всегда будет для нас истинным примером служения Отечеству.

От всей души желаю всем жителям края успехов, новых достижений, счастья, крепкого здоровья и благополучия!".

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.