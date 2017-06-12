Партия Макрона победила в первом туре выборов при рекордно низкой явке

Так, сторонники Э. Макрона получили 32,32% голосов. На втором месте — правая партия «Республиканцы» и ее союзники (21,56%). Далее следует альянс «Непокоренной Франции» с коммунистами (13,74%). Четвертое место занимает ультраправый «Национальный фронт» (13,2%). Французские социалисты и их союзники получили лишь 9,5%.

Партия Макрона лидирует на выборах во Франции после подсчета 75% голосов

Одной из особенностей первого тура стала рекордно низкая явка (50,2%). Очень многие политические деятели уже призвали избирателей не игнорировать второй тур.

Эксперты отмечают, что снижение явки на выборах во Франции — не новая тенденция. «Парламентские выборы все меньше интересуют избирателей, равно как и все остальные выборы, за исключением президентских», — приводит радиостанция «Франс-энфо» слова профессора по политологии университета Монпелье Жан-Ива Домажена.

Радиостанция подчеркивает, что есть и другая причина: недоверие французов политикам. Так, недавний опрос показал, что 30% избирателей во Франции не доверяют представляющим их в парламенте депутатам.

Второй тур голосования состоится 18 июня.