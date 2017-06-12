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09:59 (мск), источник: AmurMedia.ru

Президент Владимир Путин поздравил жителей Хабаровского края с Днем России

Телеграмма направлена в адрес губернатора Вячеслава Шпорта.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 12 июня, AmurMedia.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил жителей Хабаровского края с Днем России. Телеграмма направлена в адрес губернатора края Вячеслава Шпорта, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

«Многие поколения наших предков своим самоотверженным трудом, волей, талантом и вдохновением создавали великую державу, приумножали ее культурный, духовный потенциал, защищали от врагов», — говорится в поздравлении Владимира Путина.

Глава государства отметил, что «традиции патриотизма и гражданственности, стремление к свободе и справедливости служат сегодня для россиян надежным нравственным ориентиром. Они помогают добиваться поставленных целей во имя Отечества и его достойного будущего».

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