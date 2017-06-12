Сенат США заявил о подготовке закона об ужесточении санкций против России
Сенат конгресса США намерен принять законопроект, ужесточающий санкции против России. Об этом заявил
Сенат конгресса США намерен принять законопроект, ужесточающий санкции против России. Об этом заявил
«На следующей неделе будет принят законопроект, который накажет Россию за вмешательство в наши выборы», — сказал Грэм. Он также обвинил Россию в том, что она «поставляла» оружие движению Талибан (запрещено в России) для «убийства американских солдат».
По мнению сенатора, Россия также вступила «в сговор» с президентом Сирии Башаром Асадом, что позволяет ему «сохранять химическое оружие».
Грэм выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп подпишет законопроект. «Если нет, мы собираемся преодолеть его вето», — заверил Грэм, подчеркнув, что сенат «никогда» не станет восстанавливать отношения с Россией, прежде чем «не накажет ее за попытки разрушения демократии. Он добавил, что «начинать надо с ужесточения санкций».
Ранее газета Politico сообщила, что сенаторы из демократической и республиканской партий почти достигли соглашения по усиленным санкциям против России. По данным издания, сенаторы расходятся лишь в том, насколько жесткими должны быть данные меры.