Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Садальский подрался с Васильевой на шоу Малахова (видео)
Это норма: пять мифов о сексе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
СМИ: Севастополь содрогнулся от мощного взрыва
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ рассказали, какими потерями окончился обстрел ЛНР для ВСУ
СМИ узнали зачем в Крым перебросили морскую пехоту
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
"Убирайтесь к чёрту!": Саакашвили - главе Минюста Украины
СМИ о том, как обстрел ЛНР кончился потерями ВСУ
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
05:58 (мск), источник: РБК

Сенат США заявил о подготовке закона об ужесточении санкций против России

Сенат конгресса США намерен принять законопроект, ужесточающий санкции против России. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, передает CBS.

Источник: AP 2017

«На следующей неделе будет принят законопроект, который накажет Россию за вмешательство в наши выборы», — сказал Грэм. Он также обвинил Россию в том, что она «поставляла» оружие движению Талибан (запрещено в России) для «убийства американских солдат».

Читайте также
Белый дом назвал санкции лучшим инструментом давления на Россию

По мнению сенатора, Россия также вступила «в сговор» с президентом Сирии Башаром Асадом, что позволяет ему «сохранять химическое оружие».

Грэм выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп подпишет законопроект. «​Если нет, мы собираемся преодолеть его вето», — заверил Грэм, подчеркнув, что сенат «никогда» не станет восстанавливать отношения с Россией, прежде чем «не накажет ее за попытки разрушения демократии. Он добавил, что «начинать надо с ужесточения санкций».

Ранее газета Politico сообщила, что сенаторы из демократической и республиканской партий почти достигли соглашения по усиленным санкциям против России. По данным издания, сенаторы расходятся лишь в том, насколько жесткими должны быть данные меры.

Комментарии
3
алексей кириллович
после этих мер будет в разы больше погибших-американцев и хохлов. с Праздником-русских
ОтветитьСсылкаПожаловаться
галина Ерпылева
Американцам никак не спится от того что Россия понемногу выходит из рецессии. Даже если и введут все равно Россия выстоит.Всех всех Днем России.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Ольга Лысенко
Огласите , пожалуйста , весь список .....до конца столетия )
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Совсем обнаглели»: источник РБК о просьбе Жириновского к Путину
Количество погибших в ДТП в Забайкалье выросло до 11 человек
В Пуэрто-Рико проголосовали за присоединение к США
Партия Макрона победила в первом туре выборов
В Саудовской Аравии убит офицер службы безопасности
Неизвестные атаковали ресторан в Париже с зажигательной смесью
Белый дом: перенос визита Трампа в Британию не обсуждался
Спорт
Италия разгромила Лихтенштейн, Испания выиграла у Македонии В другом матче группы G Албания разгромила Израиль
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
В Москве подешевело вторичное жилье
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь