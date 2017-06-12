Сенат США заявил о подготовке закона об ужесточении санкций против России

«На следующей неделе будет принят законопроект, который накажет Россию за вмешательство в наши выборы», — сказал Грэм. Он также обвинил Россию в том, что она «поставляла» оружие движению Талибан (запрещено в России) для «убийства американских солдат».

По мнению сенатора, Россия также вступила «в сговор» с президентом Сирии Башаром Асадом, что позволяет ему «сохранять химическое оружие».

Грэм выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп подпишет законопроект. «​Если нет, мы собираемся преодолеть его вето», — заверил Грэм, подчеркнув, что сенат «никогда» не станет восстанавливать отношения с Россией, прежде чем «не накажет ее за попытки разрушения демократии. Он добавил, что «начинать надо с ужесточения санкций».

Ранее газета Politico сообщила, что сенаторы из демократической и республиканской партий почти достигли соглашения по усиленным санкциям против России. По данным издания, сенаторы расходятся лишь в том, насколько жесткими должны быть данные меры.