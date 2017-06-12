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09:43 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье снова будут производить обувь

Появились новые резиденты СП Владивосток.

В рамках дальневосточного Медиамаммита корпорация развития Дальнего Востока заключила соглашения с инвесторами на общую сумму более 5 млрд рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития. Компании получили статус резидента СП Владивосток.

Так, «Инвестиционно-строительная компания СИСТЕМА» планирует реализацию проекта по строительству двух современных жилых комплексов «Премьер» и «Высота» с квартирами свободной планировки, офисными помещениями, подземным паркингом и спортклубом во Владивостоке. Объем инвестиций в проект составит более 2 млрд рублей. Реализация проекта начнется в 2017 году, планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2024 год.

Другой проект компании — «Комкон-2». Инвестор планирует строительство многофункционального 26-этажного общественно-делового центра во Владивостоке. Общий объем инвестиций в реализацию инвестиционного проекта составит 2,4 млрд рублей, планируется создание 22 рабочих мест резидента и более тысячи сопутствующих. Комплекс общей площадью более 50 тыс. кв. м представит собой: административный блок — бизнес-центр класса «А», торговые площади и крытую многоярусную автостоянку вместимостью на 393 автомобиля. К подготовительным и строительным работам инвестор приступит в 2017 году, ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2020 года.

Реализация проекта компании «Светлый» заключается в создании фабрики по производству кожи высокой степени обработки в Надеждинском районе Приморского края. Проект реализуется с привлечением иностранных инвестиций со стороны КНР. Общий объем капиталовложений в проект составит более 269 млн рублей. Развитие проекта будет происходить по таким направлениям, как производство обуви и выращивание крупного рогатого скота. Запуск проекта запланирован на 2020 год. Реализация проекта позволит создать 500 рабочих мест. Гендиректор компании Александр Лопатников отмечает значимость для региона кожевенного производства, на восстановление которого компания нацелена в первые годы своей работы. «В наших планах привлечь на предприятие местных жителей, передать им знания и навыки, а также применить преференцию по привлечению иностранной рабочей силы без квот», — говорит он.

Компания «Спасский Лесоперерабатывающий Комплекс-Групп» («СЛПК-Групп»), резидент свободного порта Владивосток, планирует создание комплекса перерабатывающих производств по таким направлениям, как лесо- и камнепереработка в городе Спасск-Дальний Приморского края. Объем капиталовложений в проект составит более 400 млн рублей. Запланировано создать 120 рабочих мест. Комплекс будет создан на территории бывшего завода ЖБИ, где планируется новое строительство и реконструкция существующих зданий. В рамках проекта на площади 30 тыс кв. м инвестор намерен возвести необходимые производственные сооружения. Реализация проекта начнется в 2017 году, ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

— Новые производства на территории свободного порта Владивосток подтверждают востребованность и выгодность преференций особого экономического режима. Задача Корпорации — оказывать содействие и обеспечить реализацию благоприятных финансовых и административных условий бизнесу в реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, — сказал глава КРДВ Денис Тихонов.

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